Суд открыл дело по иску Ляшко против НАПК
Окружной админсуд Киева открыл дело по иску бывшего нардепа Олега Ляшко к Нацагентству по вопросам предотвращения коррупции. Дело касается якобы недостоверного декларирования со стороны политика, на которое указывало НАПК.
Рассмотрение этого дела будет осуществляться по правилам упрощенного искового производства, сообщает пресс-служба Окружного админсуда.
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В своей жалобе Олег Ляшко просит признать противоправным и отменить решение НАПК в ходе проверки его декларации за 2017 год. Тогда Нацагентство решило, что он указал в декларации неправду.
Кроме того, политик просит суд признать противоправным и отменить решение Национального антикоррупционного агентства, где указывается, что в действиях Ляшко имется признаки нарушения, связанного с коррупцией.
Что известно о декларации Ляшко за 2017 год?
Говорится о той же сканадальной декларации, в которой Олег Ляшко указал, что выиграл в лотерею более полумиллиона гривен. Кроме того, именно тогда тогдашний нардеп обзавелся домом на более 350 квадратов в элитном Козине.
По результатам проверки декларации Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции заявило о признаках декларирования Олегом Ляшко недостоверной информации.
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