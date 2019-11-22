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      Суд открыл дело по иску Ляшко против НАПК

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      Ляшко против НАПК: суд открыл дело / glavcom.ua

      Окружной админсуд Киева открыл дело по иску бывшего нардепа Олега Ляшко к Нацагентству по вопросам предотвращения коррупции. Дело касается якобы недостоверного декларирования со стороны политика, на которое указывало НАПК.

      Рассмотрение этого дела будет осуществляться по правилам упрощенного искового производства, сообщает пресс-служба Окружного админсуда.

      Интересно: Ляшко избрали меру пресечения: его взяли на поруки депутаты Сюмар и Волынец

      В своей жалобе Олег Ляшко просит признать противоправным и отменить решение НАПК в ходе проверки его декларации за 2017 год. Тогда Нацагентство решило, что он указал в декларации неправду.

      Кроме того, политик просит суд признать противоправным и отменить решение Национального антикоррупционного агентства, где указывается, что в действиях Ляшко имется признаки нарушения, связанного с коррупцией.

      Что известно о декларации Ляшко за 2017 год?
      Говорится о той же сканадальной декларации, в которой Олег Ляшко указал, что выиграл в лотерею более полумиллиона гривен. Кроме того, именно тогда тогдашний нардеп обзавелся домом на более 350 квадратов в элитном Козине.

      По результатам проверки декларации Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции заявило о признаках декларирования Олегом Ляшко недостоверной информации.

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      Автор: Василий Денисюк
      Теги: Новости Украины Новости политики Окружной административный суд Киева НАПК Олег Ляшко
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