Суд відкрив справу за позовом Ляшка проти НАЗК

Окружний адмінсуд Києва відкрив справу за позовом екснардепа Олега Ляшка до Нацагентства з питань запобігання корупції. Справа стосується буцімто недостовірного декларування з боку політика, на яке вказувало НАЗК.

Розгляд цієї справи здійснюватиметься за правилами спрощеного позивного провадження, повідомляє пресслужба Окружного адмінсуду.

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У своїй скарзі Олег Ляшко просить визнати протиправними та скасувати рішення НАЗК у ході перевірки його декларації за 2017 рік. Тоді Нацагентство вирішило, що він вказав у декларації неправду.

Крім того, політик просить суд визнати протиправним та скасувати рішення Національного антикорупційного агентства, де зазначається, що у діях Ляшка є ознаки порушення, пов'язаного з корупцією.

Що відомо про декларацію Ляшка за 2017 рік?Мовиться про ту саму сканадальну декларацію, у якій Олег Ляшко вказав, що виграв у лотерею понад пів мільйона гривень. Крім того, саме тоді тогочасний нардеп обзавівся будинком на понад 350 квадратів в елітному Козині.



За результатами перевірки декларації Національне агентство з питань запобігання корупції заявило про ознаки декларування Олегом Ляшком недостовірної інформації.