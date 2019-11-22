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      Суд відкрив справу за позовом Ляшка проти НАЗК

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      Ляшко проти НАЗК: суд відкрив справу / glavcom.ua

      Окружний адмінсуд Києва відкрив справу за позовом екснардепа Олега Ляшка до Нацагентства з питань запобігання корупції. Справа стосується буцімто недостовірного декларування з боку політика, на яке вказувало НАЗК.

      Розгляд цієї справи здійснюватиметься за правилами спрощеного позивного провадження, повідомляє пресслужба Окружного адмінсуду.

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      У своїй скарзі Олег Ляшко просить визнати протиправними та скасувати рішення НАЗК у ході перевірки його декларації за 2017 рік. Тоді Нацагентство вирішило, що він вказав у декларації неправду.

      Крім того, політик просить суд визнати протиправним та скасувати рішення Національного антикорупційного агентства, де зазначається, що у діях Ляшка є ознаки порушення, пов'язаного з корупцією.

      Що відомо про декларацію Ляшка за 2017 рік?Мовиться про ту саму сканадальну декларацію, у якій Олег Ляшко вказав, що виграв у лотерею понад пів мільйона гривень. Крім того, саме тоді тогочасний нардеп обзавівся будинком на понад 350 квадратів в елітному Козині.

      За результатами перевірки декларації Національне агентство з питань запобігання корупції заявило про ознаки декларування Олегом Ляшком недостовірної інформації.

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      Автор: Василь Денисюк
      Теги: Новини України Новини політики Олег Ляшко НАЗК Окружний адміністративний суд Києва
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