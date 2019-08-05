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      Суд открыл дело из-за запрета Коммунистической партии: детали

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      Симоненко и коммунисты жалуются на запрет партии: суд открыл дело
      Симоненко и коммунисты жалуются на запрет партии: суд открыл дело / korrespondent.net

      Коммунистическая партия и ее лидер Петр Симоненко пожаловались в суд на решение Минюста по закону о декоммунизации. Окружной админсуд Киева открыл дело по этому иску.

      Дело будет рассматриваться по правилам упрощенного искового производства без вызова сторон, сообщает издание "Интерфакс-Украина" со ссылкой на суд.

      Важно: Декоммунизация под вопросом: чем это грозит Украине

      В суде напомнили, что истцы просят суд отменить решение Министерства юстиции, которым Коммунистическая партия признана противоречащей закону о декоммунизации.

      Как и почему в Украине запретили КПУ?30 августа 1991 года "Коммунистическую партию Украины" запретили впервые – указом президиума Верховной Рады "О запрете деятельности Компартии Украины". И уже в октябре 1993 КПУ официально вернулась на политическую карту Украины. С тех пор ее неизменным лидером был Петр Симоненко.

      Фракция КПУ в Раде в полном составе голосовала за "диктаторские законы" 16 января 2014 года. После победы Евромайдана отдельные представители "Компартии" принимали активное участие в выступлениях на Востоке и Юге Украины против Майдана и новой власти. Это дало основание исполняющему обязанности президента Александру Турчинову поднять вопрос о запрете деятельности этой партии.

      В 2015 году приняли закон о декоммунизации. А дальше министр юстиции подписал приказ, согласно которому КПУ потеряла возможность участвовать в политической жизни государства. В январе 2016 году это подтвердил и Высший административный суд.

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      Теги: Новости Украины Новости политики Окружной административный суд Киева Министерство юстиции Петр Симоненко КПУ Декоммунизация
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