Суд открыл дело из-за запрета Коммунистической партии: детали

Коммунистическая партия и ее лидер Петр Симоненко пожаловались в суд на решение Минюста по закону о декоммунизации. Окружной админсуд Киева открыл дело по этому иску.

Дело будет рассматриваться по правилам упрощенного искового производства без вызова сторон, сообщает издание "Интерфакс-Украина" со ссылкой на суд.

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В суде напомнили, что истцы просят суд отменить решение Министерства юстиции, которым Коммунистическая партия признана противоречащей закону о декоммунизации.

Как и почему в Украине запретили КПУ?30 августа 1991 года "Коммунистическую партию Украины" запретили впервые – указом президиума Верховной Рады "О запрете деятельности Компартии Украины". И уже в октябре 1993 КПУ официально вернулась на политическую карту Украины. С тех пор ее неизменным лидером был Петр Симоненко.



Фракция КПУ в Раде в полном составе голосовала за "диктаторские законы" 16 января 2014 года. После победы Евромайдана отдельные представители "Компартии" принимали активное участие в выступлениях на Востоке и Юге Украины против Майдана и новой власти. Это дало основание исполняющему обязанности президента Александру Турчинову поднять вопрос о запрете деятельности этой партии.



В 2015 году приняли закон о декоммунизации. А дальше министр юстиции подписал приказ, согласно которому КПУ потеряла возможность участвовать в политической жизни государства. В январе 2016 году это подтвердил и Высший административный суд.