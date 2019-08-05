Суд відкрив справу через заборону Комуністичної партії: деталі

Комуністична партія та її лідер Петро Симоненко поскаржились до суду на рішення Мін'юсту закону про декомунізацію. Окружний адмінсуд Києва задовольнив позов і відкрив справу.

Справа буде розглядатися за правилами спрощеного позовного провадження без виклику сторін, повідомляє видання "Інтерфакс-Україна" з посиланням на суд.

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У суді нагадали, що позивачі просять суд скасувати рішення Міністерства юстиції, яким Комуністичну партію визнано такою, що суперечить закону про декомунізацію.

Як і чому в Україні заборонили КПУ?30 серпня 1991 року "Комуністичну партію України" заборонили вперше – указом президії Верховної Ради "Про заборону діяльності Компартії України". Та вже у жовтні 1993 КПУ офіційно повернулась на політичну мапу України. Відтоді її незмінним лідером був Петро Симоненко.



Фракція КПУ у Раді у повному складі голосувала за "диктаторські закони" 16 січня 2014 року. Після перемоги Євромайдану окремі представники "Компартії" брали активну участь у виступах на Сході та Півдні України проти Майдану і нової влади. Це дало підставу виконувача обов'язків президента Олександру Турчинову підняти питання про заборону діяльності цієї партії.



У 2015 році прийняли закон про декомунізацію. А далі міністр юстиції підписав наказ, згідно з яким КПУ втратила можливість брати участь у політичному житті держави. У січні 2016 році це підтвердив і Вищий адміністративний суд.