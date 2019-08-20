Киевский районный суд Одессы объявил перерыв в заседании по избранию меры пресечения владельцу сгоревшего отеля "Токио Стар" Вадиму Черному до утра вторника.

Прокурор по делу Оксана Моско отметила, что следствие подозревает подсудимого в нарушении правил пожарной безопасности, что привело к пожару и гибели девяти человек. На основании этого прокурор ходатайствовала об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей, сообщает "Думская".

Читайте также: Владелец сгоревшего отеля "Токио Стар" собрал три чемодана денег и увез

В то же время Черный обратился в суд с ходатайством об отводе судьи Иванчука. Он мотивировал это тем, что интернет-издание, редактором которого в свое время он был, опубликовало в 2015 году критическую статью с упоминанием о ныне председательствующем в суде.

Судья Николай Тонконоженко отклонил ходатайство об отводе как недостаточно обоснованное.

Адвокаты Черного также утверждали, что судом нарушается требование законодательства о подсудности Киевский райсуд не может рассматривать ходатайство органа предварительного следствия, который территориально располагается в Приморском районе Одессы.

Однако сторона обвинения, которую в суде представляли прокуроры Оксана Моско, Евгений Антощук и Тимофей Гаркушин, объяснила, что именно в этом районе, на улице Филатова, зарегистрирована и работает следственная группа, созданная ГУ ЧП в Одесской области.

Во время судебного заседания также выяснилось, что подозрение о совершении преступления принял государственный адвокат подсудимого в его присутствии, а не сам Черный, который находился 18 августа в статусе задержанного.

Сначала Черный отказался принимать подозрение, а потом вообще отказался от услуг государственного адвоката. Между тем в понедельник интересы бизнесмена в суде отстаивали четыре частных защитника.

Заслушав все доводы сторон, судья Иванчук предоставил возможность представителю обвинения повторно объявить подозрение подсудимому и объявил перерыв до 8:45 вторника.

В Одессе произошел пожар в гостинице "Токио Стар": Все, что известно, а также фото и видео - в материале 24 канала.

Какие версии пожара рассматривают правоохранители?

Полиция выдвинула три версии пожара в гостинице "Токио Стар". Кроме отвергнутой по информации СМИ инсценировке пожара с целью сокрытия убийства, правоохранители розлядають нарушение правил пожарной безопасности и неосторожное использование огня постояльцами отеля.

Что известно о пожаре в одесской гостинице "Токио Стар"?В ночь на 17 августа в Одессе загорелся отель "Токио Стар". По меньшей мере 9 человек погибли, еще 10 пострадали. Подразделения ГСЧС спасли около 10 человек. Огонь охватил более 1 000 квадратных метров. Во время пожара в отеле находилось ориентировочно 200 человек.



Владимир Зеленский уже успел отреагировать на трагедию . Он пообещал, что все виновные понесут ответственность, а в частности, и владелец отеля Вадим Черный. Тот со своей стороны сказал, что готов к ответственности, если его вину докажут.