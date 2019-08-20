19:53
20 авг 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      ПОЖАР В ОДЕССКОЙ ГОСТИНИЦЕ "ТОКИО СТАР" БИНЬЯМИН НЕТАНЬЯХУ ВЛАДИМИР ЗЕЛЕНСКИЙ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля: Флешмоб о сексе с Лукашенко. Беспилотный катафалк в РФ
      Вєсті Кремля
      21:26, 19 августа
      Вести. UA: Провальный мастер-класс от "Слуги народа". Дочь Добкина хочет в политику
      Вєсті.UA
      19:51, 19 августа
      Почему новые вагоны "Укрзализныци" простаивают на заводе и куда исчезли деньги: расследование
      ЦРУ
      09:00, 16 августа
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Всё: от культа до гонок на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 июля
      Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
      ПОЖАР В ОДЕССКОЙ ГОСТИНИЦЕ "ТОКИО СТАР" БИНЬЯМИН НЕТАНЬЯХУ ВЛАДИМИР ЗЕЛЕНСКИЙ

      Суд отложил избрание меры пресечения владельцу "Токио Стар": выяснились интересные детали

      1080 Читати новину українською
      Суд предоставил возможность обвинению повторно объявить подозрение Черному
      Суд предоставил возможность обвинению повторно объявить подозрение Черному / Думская

      Киевский районный суд Одессы объявил перерыв в заседании по избранию меры пресечения владельцу сгоревшего отеля "Токио Стар" Вадиму Черному до утра вторника.

      Прокурор по делу Оксана Моско отметила, что следствие подозревает подсудимого в нарушении правил пожарной безопасности, что привело к пожару и гибели девяти человек. На основании этого прокурор ходатайствовала об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей, сообщает "Думская".

      Читайте также: Владелец сгоревшего отеля "Токио Стар" собрал три чемодана денег и увез

      В то же время Черный обратился в суд с ходатайством об отводе судьи Иванчука. Он мотивировал это тем, что интернет-издание, редактором которого в свое время он был, опубликовало в 2015 году критическую статью с упоминанием о ныне председательствующем в суде.

      Судья Николай Тонконоженко отклонил ходатайство об отводе как недостаточно обоснованное.

      Адвокаты Черного также утверждали, что судом нарушается требование законодательства о подсудности Киевский райсуд не может рассматривать ходатайство органа предварительного следствия, который территориально располагается в Приморском районе Одессы.

      Однако сторона обвинения, которую в суде представляли прокуроры Оксана Моско, Евгений Антощук и Тимофей Гаркушин, объяснила, что именно в этом районе, на улице Филатова, зарегистрирована и работает следственная группа, созданная ГУ ЧП в Одесской области.

      Во время судебного заседания также выяснилось, что подозрение о совершении преступления принял государственный адвокат подсудимого в его присутствии, а не сам Черный, который находился 18 августа в статусе задержанного.

      Сначала Черный отказался принимать подозрение, а потом вообще отказался от услуг государственного адвоката. Между тем в понедельник интересы бизнесмена в суде отстаивали четыре частных защитника.

      Заслушав все доводы сторон, судья Иванчук предоставил возможность представителю обвинения повторно объявить подозрение подсудимому и объявил перерыв до 8:45 вторника.

      В Одессе произошел пожар в гостинице "Токио Стар": Все, что известно, а также фото и видео - в материале 24 канала.

      Какие версии пожара рассматривают правоохранители?

      Полиция выдвинула три версии пожара в гостинице "Токио Стар". Кроме отвергнутой по информации СМИ инсценировке пожара с целью сокрытия убийства, правоохранители розлядають нарушение правил пожарной безопасности и неосторожное использование огня постояльцами отеля.

      Что известно о пожаре в одесской гостинице "Токио Стар"?В ночь на 17 августа в Одессе загорелся отель "Токио Стар". По меньшей мере 9 человек погибли, еще 10 пострадали. Подразделения ГСЧС спасли около 10 человек. Огонь охватил более 1 000 квадратных метров. Во время пожара в отеле находилось ориентировочно 200 человек.

      Владимир Зеленский уже успел отреагировать на трагедию. Он пообещал, что все виновные понесут ответственность, а в частности, и владелец отеля Вадим Черный. Тот со своей стороны сказал, что готов к ответственности, если его вину докажут.

      blog_ava
      Ореховый Спас: украинские традиции и приметы
      сегодня
      9609
      Теги: Новости Украины Пожар в одесской гостинице "Токио Стар" Судьи
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Дует ANNA MARIA не може представляти Україну на конкурсі "Нова хвиля"
      сегодня , 19:35 Дует ANNA MARIA не може представляти Україну на конкурсі "Нова хвиля"
      Артем Овдієнко 263
      Кто из министров может остаться в новом правительстве
      сегодня , 19:04 Кто из министров может остаться в новом правительстве
      Ірина Поліщук 153
      Сто дней президентства Зеленского: Какие обещания президент успел выполнить?
      сегодня , 18:00 Сто дней президентства Зеленского: Какие обещания президент успел выполнить?
      Інна Жолобович 491
      Чемпионы мира 2019: в каких клубах украинские футболисты начали новый сезон
      сегодня , 17:30 Чемпионы мира 2019: в каких клубах украинские футболисты начали новый сезон
      Михайло Гема 38
      Шествие достоинства вместо парада: в чем разница
      сегодня , 16:35 Шествие достоинства вместо парада: в чем разница
      Світлана Попова 2180
      Новости
      Больше новостей
      Залиште відгук