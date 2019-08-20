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      БІНЬЯМІН НЕТАНЬЯХУ ПОЖЕЖА В ОДЕСЬКОМУ ГОТЕЛІ "ТОКІО СТАР" ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ

      Суд відклав обрання запобіжного заходу власнику готелю "Токіо Стар": з'ясувалися цікаві деталі

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      Суд надав змогу обвинуваченню повторно оголосити підозру Чорному
      Суд надав змогу обвинуваченню повторно оголосити підозру Чорному / Думская

      Київський районний суд Одеси оголосив перерву в засіданні щодо обрання запобіжного заходу власнику згорілого готелю "Токіо Стар" Вадиму Чорному до ранку вівторка.

      Прокурор у справі Оксана Моско зазначила, що слідство підозрює підсудного у порушенні правил пожежної безпеки, що призвело до пожежі і загибелі дев'яти осіб. На підставі цього прокурор клопотала про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, повідомляє "Думская".

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      Водночас Чорний звернувся до суду з клопотанням про відвід судді Іванчука. Він мотивував це тим, що інтернет-видання, редактором якого свого часу він був, опублікувало у 2015 році критичну статтю зі згадкою про нині головуючого в суді.

      Суддя Микола Тонконоженко відхилив клопотання про відвід як недостатньо обґрунтоване.

      Адвокати Чорного також стверджували, що судом порушується вимога законодавства про підсудність: Київський райсуд не може розглядати клопотання органу досудового слідства, який територіально розміщується у Приморському районі Одеси.

      Однак сторона обвинувачення, яку в суді представляли прокурори Оксана Моско, Євген Антощук і Тимофій Гаркушин, пояснила, що саме у цьому районі, на вулиці Філатова, зареєстрована і працює слідча група, створена ГУ НП в Одеській області.

      Під час судового засідання також з'ясувалося, що підозру про скоєння злочину прийняв державний адвокат підсудного у його присутності, а не сам Чорний, який перебував 18 серпня у статусі затриманого. 

      Спочатку Чорний відмовився приймати підозру, а потім взагалі відмовився від послуг державного адвоката. Натомість у понеділок інтереси бізнесмена у суді відстоювали чотири приватних захисники.

      Заслухавши усі доводи сторін, слідчий суддя Іванчук надав змогу представнику обвинувачення повторно оголосити підозру підсудному й оголосив перерву до 8:45 вівторка.

      В Одесі сталася пожежа у готелі "Токіо Стар": все, що відомо, а також фото та відео – у матеріалі 24 каналу.

      Які версії пожежі розглядають правоохоронці?

      Поліція висунула три версії щодо пожежі в готелі "Токіо Стар". Окрім відкинутої за інформацієї ЗМІ інсценування пожежі з метою приховування вбивства, правоохоронці розлядають порушення правил пожежної безпеки та необережне використання вогню постояльцями готелю.

      Що відомо про пожежу в одеському готелі "Токіо Стар"?У ніч на 17 серпня в Одесі спалахнув готель "Токіо Стар". Щонайменше 9 людей загинули, ще 10 постраждали. Підрозділи ДСНС врятували близько 10 осіб. Вогонь охопив більше 1 000 квадратних метрів. Під час пожежі у готелі перебувало орієнтовно 200 людей.

      Володимир Зеленський вже встиг відреагувати на трагедію. Він пообіцяв, що усі винні понесуть відповідальність, а зокрема, і власник готелю Вадим Чорний. Той зі свого боку сказав, що готовий до відповідальності, якщо його провину доведуть.

      blog_ava
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      19 серпня
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      Теги: Новини України Пожежа в одеському готелі "Токіо Стар" Судді
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