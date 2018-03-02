Суд отпустил под залог сторонника Саакашвили Бурцева

Сегодня, 2 марта, суд отпустил из-под стражи под залог в 110 тысяч гривен соратника лидера партии "Движение новых сил", экс-президента Грузии Михеила Саакашвили, участника прорыва украинско-польской границы в пункте пропуска "Шегини" Александра Бурцева.

Об этом на своей странице в Facebook написал один из лидеров партии "Движение новых сил" Давид Сакварелидзе.

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"Через шесть месяцев заключения суд выпустил личного заложника Порошенко, добровольца и тяжело больного диабетом человека Сашу Бурцева под залог 110 тыс. грн", – написал Давид Сакварелидзе.

Напомним, 10 сентября 2017 года Саакашвили прибыл в Украину из Польши. Тогда на ПП "Шегини" состоялась потасовка между сторонниками Саакашвили и пограничниками. Известно, что 11 бойцов Национальной полиции и 5 пограничников получили телесные повреждения. Уже 12 сентября появилась информация о задержании двух активистов, которые принимали участие в событиях на украинско-польской границе – Андрея Котиченко из Черкасс и Александра Бурцева из Ивано-Франковска. Как информирует Интерфакс, 28 февраля Мостиский районный суд (Львовская обл.) продолжил Бурцеву срок содержания под стражей с возможностью внесения залога в сумме более 105 тыс. грн.