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Суд відпустив під заставу прихильника Саакашвілі Бурцева

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Суд відпустив під заставу прихильника Саакашвілі Бурцева
Суд відпустив під заставу прихильника Саакашвілі Бурцева / фото із соцмереж

Сьогодні, 2 березня, суд відпустив з-під варти під заставу у 110 тисяч гривень соратника лідера партії "Рух нових сил", екс-президента Грузії Міхеїла Саакашвілі, учасника прориву українсько-польського кордону в пункті пропуску "Шегині" Олександра Бурцева.

Про це на своїй сторінці у Facebook написав один з лідерів партії "Рух нових сил" Давид Сакварелідзе.

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"Через шість місяців ув'язнення суд випустив особистого заручника Порошенка, добровольця і ​​тяжкохвору діабетом людину Сашу Бурцева під заставу 110 тис. грн", – написав Давид Сакварелідзе.

Нагадаємо, 10 вересня 2017 року М.Саакашвілі прибув в Україну з Польщі. Тоді на ПП "Шегині" відбулася сутична між прихильниками Саакашвілі та прикордонниками. Відомо, що 11 бійців Національної поліції і 5 прикордонників отримали тілесні ушкодження.
Вже 12 вересня з'явилася інформація про затримання двох активістів, які брали участь у подіях на українсько-польському кордоні – Андрій Котиченко з Черкас і Олександра Бурцева з Івано-Франківська. Як інформує Інтерфакс, 28 лютого Мостиський районний суд (Львівська обл.) продовжив Бурцеву термін утримання під вартою з можливістю внесення застави в сумі понад 105 тис. грн.

Теги: Новини політики Судді Міхеїл Саакашвілі
Джерело: 24 Канал
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Новини за 2 березня
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