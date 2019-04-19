Суд принял еще одно решение о национализации "Приватбанка" в пользу Коломойского

Окружной административный суд Киева вынес еще одно решение в пользу Игоря Коломойского по делу о национализации "Приватбанка". В частности, суд отменил ключевое решение Национального банка в процессе национализации банка.

Отмененное решение определяло список связанных с "Приватбанком" лиц, сообщили в пресс-службе НБУ. В процессе национализации Нацбанк обменял средства связанных с банком лиц на акции банка с последующей их продажей правительству Украины. Теперь перечень лиц, у которых забрали акции "Приватбанка", признали недействительным.

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На что влияет новое решение суда? Принятое решение может привести к тому, что бывшие владельцы "Приватбанка" смогут взыскать с банка средства, которые государство вложило в банк в процессе его национализации.

Это может привести к тому, что у связанных с бывшими акционерами "Приватбанка" лиц появятся основания для взыскания с банка средств, возвращенных государством в капитал банка в процессе его национализации,

– пояснил начальник управления претензионно-исковой работы юридического департамента Национального банка Виктор Григорчук.

Это решение суда Национальный банк также планирует обжаловать в апелляции.

Накануне Окружной административный суд Киева по иску бывшего совладельца "Приватбанка" Игоря Коломойского принял решение, которым установил: процедура вывода неплатежеспособного ПАО КБ "Приватбанк" с рынка с участием государства нарушает нормы действующего законодательства. Минфин обжаловал это решение. В суде объяснили свое решение тем, что ответчики (представители государства) не смогли доказать, что "Приватбанк" был неплатежеспособным на момент его национализации.

Почему Украина национализировала "Приватбанк"?"Приватбанк" был крупнейшим банком в Украине по объему активов. Но после кризиса в банковской системе страны правительство 18 декабря 2016 года принял решение о национализации "Приватбанка". Правительство тогда сослалось на предложение Национального банка и бывших акционеров "Приватбанка", самыми большими из которых на то время были Игорь Коломойский и Геннадий Боголюбов. После национализации "Приватбанка" оба потеряли свои акции и назвали национализацию незаконной.



На сегодня "Приватбанк" и государство требуют от экс-владельцев банка дополнительного возмещения убытков. Стороны ведут споры как в судах Украины, так и в зарубежных судах.



В начале апреля 2019 года Коломойский заявил, что не планирует возвращать себе "Приватбанк". Но от намерения вернуть себе капитал в 2 миллиарда долларов не отказывается – после смены власти в Украине ожидает "справедливого суда".