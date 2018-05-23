Суд продлил арест Россошанскому-младшему

Обвиняемому в совершении смертельного ДТП, в котором погибла сестра убитой адвокатки Ирины Ноздровськой, Дмитрию Россошанскому суд продлил меру пресечения на два месяца.

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Киевской области.

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Продлен срок меры пресечения в виде содержания под стражей на два месяца,

– говорится в сообщении.

Как напомнили в прокуратуре, Дмитрий Россошанский обвиняется в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ч.2 ст.286 (нарушение правил безопасности дорожного движения, что повлекло смерть потерпевшего) УК Украины

Напомним, авария произошла 30 сентября 2015 года в селе Демидов Вышгородского района Киевской области. Дмитрий Россошанский, находясь в состоянии наркотического опьянения, насмерть сбил односельчанку, 26-летнюю Светлану Сапатинську. Дядя виновника ДТП на тот момент был главой Вышгородского районного суда.

После чего, 1 января на Киевщине нашли мертвой юристку Ирину Ноздровскую – сестру погибшей Светланы Сапатинской. 9 января суд взял на 2 месяца под стражу Юрия Россошанського, которого подозревают в убийстве Ноздровськой.