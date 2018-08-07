Суд разрешил скандальному экс-главе ГСЧС Бочковскому восстановиться на должности
Апелляционный суд Киева принял решение о восстановлении на должности начальника Госслужбы Украины по чрезвычайным ситуациям Сергея Бочковского.
Таким образом суд удовлетворил апелляционную жалобу защиты.
"Киевский апелляционный административный суд поддержал решение первой инстанции и разрешил Сергею Бочковскому возобновиться на должности председателя Государственной службы по чрезвычайным ситуациям", – заявил журналистам под стенами здания суда адвокат Бочковского Владимир Енич.
Защитник также отметил, что согласно решению суда его подзащитному должна быть выплачена компенсация за вынужденный трехлетний прогул в размере 546 тысяч гривен.
По словам адвокатов, Сергей Бочковский может выйти на работу или еще вечером 7 августа, или 8-го утром.
Новость дополняется