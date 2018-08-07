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Суд разрешил скандальному экс-главе ГСЧС Бочковскому восстановиться на должности

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Апелляционный суд разрешил Бочковскому восстановиться на должности главы ГСЧС
Апелляционный суд разрешил Бочковскому восстановиться на должности главы ГСЧС

Апелляционный суд Киева принял решение о восстановлении на должности начальника Госслужбы Украины по чрезвычайным ситуациям Сергея Бочковского.

 

Таким образом суд удовлетворил апелляционную жалобу защиты.

 


"Киевский апелляционный административный суд поддержал решение первой инстанции и разрешил Сергею Бочковскому возобновиться на должности председателя Государственной службы по чрезвычайным ситуациям", – заявил журналистам под стенами здания суда адвокат Бочковского Владимир Енич.


Защитник также отметил, что согласно решению суда его подзащитному должна быть выплачена компенсация за вынужденный трехлетний прогул в размере 546 тысяч гривен.


По словам адвокатов, Сергей Бочковский может выйти на работу или еще вечером 7 августа, или 8-го утром.


Новость дополняется

 

Теги: ГСЧС Новости Украины Новости политики Сергей Бочковский Судьи Апелляционний суд Киева
Источник: 24 Канал
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