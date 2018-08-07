18:32
7 серп 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
19°C
26°C 17°C
  • середа
    26°C 15°C
  • четвер
    26°C 17°C
  • п'ятниця
    28°C 15°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
ЛІСТЕРІОЗ В УКРАЇНІ УКРАЇНІ – 27 ЗЕМЛЕТРУС В ІНДОНЕЗІЇ ВІЙНА НА ДОНБАСІ
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Конкурент Лаврова. Нові докази двійників Путіна
Вєсті Кремля
21:12, 6 серпня
Вєсті.UA. Нова суперсила Ляшка. Секрети заробітку Насірова
Вєсті.UA
20:35, 6 серпня
Як мажоритарні депутати отримують державні мільйони та перетворюють Україну в феодальну державу
ЦРУ
09:00, 20 липня
"Дно і сором": чому з Верховної Ради хочуть вигнати журналістів
Підсумки дна
13:00, 16 липня
Згадати Все. Студентські загони
Згадати все
00:38, 14 липня
Телеканал новин 24 Новини Новини України
ЛІСТЕРІОЗ В УКРАЇНІ УКРАЇНІ – 27 ЗЕМЛЕТРУС В ІНДОНЕЗІЇ ВІЙНА НА ДОНБАСІ

Суд дозволив скандальному екс-голові ДСНС Бочковському поновитись на посаді

85 Читать новость на русском
Апеляційний суд дозволив Бочковському поновитись на посаді глави ДСНС
Апеляційний суд дозволив Бочковському поновитись на посаді глави ДСНС / РБК-Україна

Апеляційний суд Києва ухвалив рішення про поновлення на посаді начальника Держслужби України з надзвичайних ситуацій Сергія Бочковського.

Таким чином суд задовольнив частково апеляційну скаргу захисту.

Читайте також: Сергій Бочковський заявив на суді, що у нього стріляли

Київський апеляційний адміністративний суд підтримав рішення першої інстанції і дозволив Сергію Бочковському поновитися на посаді голови Державної служби з надзвичайних ситуацій,
– заявив журналістам під стінами будівлі суду адвокат Бочковського Володимир Єніч.

Захисник також зазначив, що згідно з рішенням суду його підзахисному має бути виплачена компенсація за вимушений трирічний прогул у розмірі 546 тисяч гривень.

За словами адвокатів, Сергій Бочковський може вийти на роботу або ще ввечері 7 серпня, або 8-го вранці.

26 квітня Окружний адміністративний суд Києва скасував звільнення Сергія Бочковського з посади голови ДСНС. 27 квітня Бочковський прийшов під стіни ДСНС та намагався приступити до роботи, але у будівлю його не пустили.

Хто такий Сергій Бочковський? Сергій Бочковський був призначений на посаду голови ДСНС у квітні 2014 року. 25 березня 2015 року його затримали під час засідання Кабінету міністрів. Тоді був також затриманий перший заступник Бочковського Василь Стоєцький. Їм обом оголосили про підозру у корупції та відмиванні грошей.

5 липня 2017 року Вищий адмінсуд України скасував рішення попередніх інстанцій щодо зупинення розгляду незаконного звільнення Бочковського з посади. Справу було повернуто на повторний розгляд.

Теги: Новини України Новини політики Сергій Бочковський Судді Апеляційний суд Києва ДСНС
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
КАРТА СИТУАЦІЇ НА ДОНБАСІ. 19 ЛЮТОГО (Інфографіка)
 19 лютого 2015 , 13:34
На Волині знайшли найбільше у світі родовище нафти
 1 квітня 2016 , 16:08 90
Російські війська перегрупувалися біля кордону з Україною
15 березня 2014 , 09:35
Bloomberg: Революція в Україні – це серйозно
 15 грудня 2013 , 20:00
Збірна України переграла Іран та завоювала золоті медалі Паралімпіади
 17 вересня 2016 , 00:50
Екс-гравець команди УПЛ отримав жорстке покарання за напад на арбітра
 19 квітня , 22:29
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук