Суд дозволив скандальному екс-голові ДСНС Бочковському поновитись на посаді

Апеляційний суд Києва ухвалив рішення про поновлення на посаді начальника Держслужби України з надзвичайних ситуацій Сергія Бочковського.

Таким чином суд задовольнив частково апеляційну скаргу захисту.

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Київський апеляційний адміністративний суд підтримав рішення першої інстанції і дозволив Сергію Бочковському поновитися на посаді голови Державної служби з надзвичайних ситуацій,

– заявив журналістам під стінами будівлі суду адвокат Бочковського Володимир Єніч.

Захисник також зазначив, що згідно з рішенням суду його підзахисному має бути виплачена компенсація за вимушений трирічний прогул у розмірі 546 тисяч гривень.

За словами адвокатів, Сергій Бочковський може вийти на роботу або ще ввечері 7 серпня, або 8-го вранці.

26 квітня Окружний адміністративний суд Києва скасував звільнення Сергія Бочковського з посади голови ДСНС. 27 квітня Бочковський прийшов під стіни ДСНС та намагався приступити до роботи, але у будівлю його не пустили.

Хто такий Сергій Бочковський? Сергій Бочковський був призначений на посаду голови ДСНС у квітні 2014 року. 25 березня 2015 року його затримали під час засідання Кабінету міністрів. Тоді був також затриманий перший заступник Бочковського Василь Стоєцький. Їм обом оголосили про підозру у корупції та відмиванні грошей.



5 липня 2017 року Вищий адмінсуд України скасував рішення попередніх інстанцій щодо зупинення розгляду незаконного звільнення Бочковського з посади. Справу було повернуто на повторний розгляд.