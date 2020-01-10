17:16
10 янв 2020
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      техно lifestyle Здоровье спорт дизайн Афиша auto Учеба Likar logo-afisha покер
      more
      АВИАКАТАСТРОФА МАУ В ИРАНЕ КОНФЛИКТ МЕЖДУ США И ИРАНОМ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля: Путин проложил VodkaStream к Эрдогану. Президент Эстонии против подарков от РФ
      Вєсті Кремля
      16:14, сегодня
      Вести.UA: Что Зеленский делал в Омане. Секретное задание Баканова
      Вєсті.UA
      15:11, сегодня
      Как проворачивают земельную аферу с фальшивыми удостоверениями учасников АТО: расследование
      ЦРУ
      09:00, 30 октября 2019
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Всё: от культа до гонок на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 июля 2019
      24 Канал Новости Новости мира
      АВИАКАТАСТРОФА МАУ В ИРАНЕ КОНФЛИКТ МЕЖДУ США И ИРАНОМ

      Суд Швейцарии обязал Россию выплатить украинским фирмам 82 миллиона долларов

      117 Читати новину українською
      Швейцарский суд обязал Россию выплатить компенсацию украинским фирмам / 24tv.ua

      Федеральный суд Швейцарии обязал Россию выплатить 82,1 миллиона долларов компенсации украинским компаниям, которые потеряли имущество после аннексии Крыма в 2014 году.

      В двух решениях суд отклонил апелляцию России, которая была вынесена в Женеве в прошлом году. По мнению Федерального суда в Лозанне, компетенцию суда в Женеве нельзя ставить под сомнение. Об этом сообщает Swiss Info.

      Читайте больше: Украинский МИД отреагировал на визит Путина в Крым нотой протеста

      О чем шла речь в апелляции?

      В апреле 2019 года Россия утверждала, что женевский суд не подходит для вынесения решения по этому делу, поскольку тем самым он определяет статус Крыма.

      Россия также называла непригодным аргумент, который выдвинули украинские фирмы – о том, что компании должны быть защищены соглашением о защите инвестиций между Россией и Украиной в 1998 году.

      За возмещением убытков в 2015 году в Постоянную палату третейского суда в Гааге обратились 12 украинских компаний. Среди них" Укрнафта", подавшая первый иск, и еще 11 украинских предприятий, подавших второй иск. Часть этих компаний была ранее связана с группой компаний Игоря Коломойского.

      ​Каким украинским компаниям Россия обязана выплатить компенсацию

      • ПАО "Укрнафта";
      • НАК "Нафтогаз Украины" (Украина);
      • Государственная акционерная компания ПАО "Черноморнефтегаз" (Украина);
      • ПАО "Укртрансгаз" (Украина);
      • ПАО "Укргаздобыча" (Украина);
      • ПАО "Укртранснафта" (Украина);
      • Общество с ограниченной ответственностью "Лугзор";
      • Общество с ограниченной ответственностью "Либсет";
      • Общество с ограниченной ответственностью " Укринтеринвест";
      • Публичное акционерное общество "Днепразот";
      • Общество с ограниченной ответственностью "Аберон";
      • Дочерняя компания "Ликво" (Украина).
      Украинский самолет разбился в Иране, погибли 176 человек: последние новости, фото, видео
      сегодня
      83726
      Автор: Галина Мамчук
      Теги: Новости России Аннексия Крыма Нафтогаз Укрнафта Швейцария
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      сегодня , 17:00 Трагическая ясность: чем отличаются заявления Трюдо и Трампа
      Олександр Баунов 146
      сегодня , 16:00 Самые популярные направления для путешествий в 2020 году
      Альона Захарова 71
      31 декабря 2019 , 14:14 100 миллионов гривен разыграли в акции Iron Man
      63
      сегодня , 15:30 Тимошенко атакує: що задумала депутатка, потрапивши в опозицію
      Сергій Лещенко 262
      сегодня , 15:00 Почему и как иранцы сбили украинский "Боинг": вероятные версии авиакатастрофы
      Юрій Бутусов 9508
      Новости
      Больше новостей

      Читай новости даже без интернета

      Скачать

      Читай новости даже без интернета

      Залиште відгук