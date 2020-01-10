Суд Швейцарии обязал Россию выплатить украинским фирмам 82 миллиона долларов

Федеральный суд Швейцарии обязал Россию выплатить 82,1 миллиона долларов компенсации украинским компаниям, которые потеряли имущество после аннексии Крыма в 2014 году.

В двух решениях суд отклонил апелляцию России, которая была вынесена в Женеве в прошлом году. По мнению Федерального суда в Лозанне, компетенцию суда в Женеве нельзя ставить под сомнение. Об этом сообщает Swiss Info.

Читайте больше: Украинский МИД отреагировал на визит Путина в Крым нотой протеста

О чем шла речь в апелляции?

В апреле 2019 года Россия утверждала, что женевский суд не подходит для вынесения решения по этому делу, поскольку тем самым он определяет статус Крыма.

Россия также называла непригодным аргумент, который выдвинули украинские фирмы – о том, что компании должны быть защищены соглашением о защите инвестиций между Россией и Украиной в 1998 году.

За возмещением убытков в 2015 году в Постоянную палату третейского суда в Гааге обратились 12 украинских компаний. Среди них" Укрнафта", подавшая первый иск, и еще 11 украинских предприятий, подавших второй иск. Часть этих компаний была ранее связана с группой компаний Игоря Коломойского.

​Каким украинским компаниям Россия обязана выплатить компенсацию