Суд снова оставил Савченко под стражей

Шевченковский райсуд Киева продлил до 30 октября срок содержания под стражей народного депутата Надежды Савченко, подозреваемой в подготовке терактов и свержении государственного строя.

Об этом сообщает "Украинская правда".

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Соответствующее решение Шевченковский районный суд Киева принял во вторник, 4 сентября. Судья удовлетворил ходатайство прокуратуры, которая просила продлить арест депутата.

Продолжить подозреваемой Савченко меру пресечения в виде содержания под стражей без определения размера залога,

– постановил судья.

Срок действия постановления – до 30 октября включительно. Суд также отказал в удовлетворении ходатайств о взятии Савченко на поруки 33 лицам.

Напомним, 8 марта стало известно о задержании Владимира Рубана при перевозке большого арсенала оружия через линию разграничения в Донбассе. Впоследствии Рубану объявили о подозрении в попытке покушения, теракте и незаконном обращении с оружием и взяли под арест.



В деле Рубана задержали также нардепа Надежду Савченко. 22 марта Верховная Рада сняла с нардепа неприкосновенность, а также дала разрешение на ее задержание и арест, и сейчас Савченко находится под стражей. Политика подозревают в сговоре с террористической организацией – так называемой "ДНР" – и подготовке масштабного теракта в центре Киева, а также в попытке свержения конституционного строя и захвата государственной власти.



Согласно информации ГПУ, с помощью арсенала оружия, привезенного из оккупированных территорий, Савченко с Рубаном планировали убийства первых лиц государства, в частности, Порошенко, Турчинова и Авакова, а также подрыв здания Верховной Рады и обстрел близлежащих зданий в центре Киева.