Пусть Порошенко обменяет свою Липецкую фабрику на жизнь Сенцова, – Савченко

Президент Украины Петр Порошенко должен обменять свою Липецкую фабрику компании "Рошен" в России на жизнь политзаключенного Олега Сенцова, если хочет показать, что жизнь украинских героев для него является важной.

Об этом заявила народный депутат без мандата Надежда Савченко на судебном заседании о продлении ей меры пресечения

Народная избранница выразила убеждение, что действующей власти не нужны живые герои и Сенцова президенту "слабо" будет обменять на свою Липецкую фабрику.

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Пусть Порошенко обменяет свою Липецкую фабрику на жизнь Сенцова. Что, слабо? Политики могут только говорить, что виноват Путин. Политикам нужно повышать ставки. Им не нужны живые герои. Они нужны им мертвыми, забытыми или обеславленными. Долго еще это будем терпеть?,

– эмоционально высказалась Савченко.

К слову, 9 августа Киевский апелляционный суд отказал адвокатам Надежды Савченко в изменении для нее меры пресечения и не отпустил политика на поруки.