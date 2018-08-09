Апелляционный суд Киева не отпустил Савченко на поруки

Киевский апелляционный суд отказал адвокатам нардепа Надежды Савченко в изменении для нее меры пресечения.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

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Судья зачитал решение, в котором говорится о том, что ходатайство о взятии на поруки оставить без удовлетворения.

Отменено решение первой инстанции, выбрали ту же меру пресечения. Основания, почему это было сделано, увидим позже,

– отметил адвокат Савченко Константин Глоба.

Он отметил, что решение будут обжаловать в международном суде. Адвокаты Надежды Савченко ходатайствовали об изменении меры пресечения на круглосуточный домашний арест, а также добивались, чтобы подозреваемую отдали на поруки.

В чем подозревают Надежду Савченко? В сговоре с террористической организацией "ДНР" и подготовке масштабного теракта в центре Киева, а также в попытке свержения конституционного строя и захвата государственной власти. Согласно информации ГПУ, с помощью арсенала оружия, привезенного с оккупированных территорий, Савченко с экс-переговорщиком по обмену пленными Владимиром Рубаном планировали убийства первых лиц государства, в частности, Порошенко, Турчинова и Авакова, а также подрыв здания Верховной Рады и обстрел прилегающих зданий в центре Киева. 22 марта Верховная Рада сняла депутатскую неприкосновенность с Савченко и дала разрешение на ее задержание и арест. 23 марта суд избрал Надежде Савченко меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на 59 дней. Впоследствии этот срок был продлен до 13 июля, а после этого – до 10 сентября.