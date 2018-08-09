Апеляційний суд Києва не відпустив Савченко на поруки

Київський апеляційний суд відмовив адвокатам нардепки Надії Савченко в зміні для неї запобіжного заходу.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

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Суддя зачитав рішення, у якому йдеться про те, що клопотання про взяття на поруки залишити без задоволення.

Скасовано рішення першої інстанції, обрано той самий запобіжний захід. Підстави, чому це було зроблено, побачимо пізніше,

– наголосив адвокат Савченко Костянтин Глоба.

Він зазначив, що рішення оскаржуватимуть у міжнародному суді. Адвокати Надії Савченко клопотали про зміну запобіжного заходу на цілодобовий домашній арешт, а також добивалися, щоб підозрювану віддали на поруки.

У чому підозрюють Надію Савченко?У змові з терористичною організацією –"ДНР" – та підготовці масштабного теракту в центрі Києва, а також у спробі повалення конституційного ладу та захоплення державної влади.



Згідно з інформацією ГПУ, за допомогою арсеналу зброї, привезеної з окупованих територій, Савченко з екс-переговірником щодо обміну полоненими Володимиром Рубаном планували вбивства перших осіб держави, зокрема, Порошенка, Турчинова та Авакова, а також підрив будівлі Верховної Ради та обстріл прилеглих будівель у центрі Києва.



22 березня Верховна Рада зняла депутатську недоторканність із Савченко та дала дозвіл на її затримання та арешт. 23 березня суд обрав Надії Савченко запобіжний захід у вигляді тримання під вартою терміном на 59 днів. Згодом цей термін був продовжений до 13 липня, а після цього – до 10 вересня.

Джерело: https://ua.censor.net.ua/n3080572