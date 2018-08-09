Нехай Порошенко обміняє свою Липецьку фабрику на життя Сенцова, – Савченко

Президент України Петро Порошенко повинен обміняти свою Липецьку фабрику компанії "Рошен" у Росії на життя політв’язня Олега Сенцова, якщо хоче показати, що життя українських героїв для нього є важливим.

Про це заявила народний депутат без мандата Надія Савченко на судовому засіданні про продовження їй запобіжного заходу

Народна обраниця висловила переконання, що чинній владі не потрібні живі герої і Сенцова президентові "слабо" буде обміняти на свою Липецьку фабрику.

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Нехай Порошенко обміняє свою Липецьку фабрику на життя Сенцова. Що, слабо? Політики можуть тільки говорити, що винен Путін. Політикам потрібно підвищувати ставки. Їм не потрібні живі герої. Вони потрібні їм мертвими, забутими або знеславленими. Довго ще це будемо терпіти?,

– емоційно висловилася Савченко.

До слова, 9 серпня Київський апеляційний суд відмовив адвокатам Надії Савченко в зміні для неї запобіжного заходу та не відпустив політика на поруки.