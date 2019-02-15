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      Суд в Гааге полностью удовлетворил иск "Приватбанка" против России

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      Суд в Гааге
      Суд в Гааге / Фото из открытых источников

      Постоянная палата третейского суда в Гааге приняла решение в пользу "Приватбанка" в иске против России в отношении причиненных убытков за аннексию Крыма. Украинское финучреждение сейчас рассчитывает на 1 миллиард долларов возмещения.

      В "Приватбанке" отметили, что решение приняли еще 4 февраля, однако стало о нем известно только 15 февраля.

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      "Арбитражный суд признал, что он имеет юрисдикцию в отношении всех требований "Приватбанка" против Российской Федерации, что Российская Федерация нарушила свои обязательства по двустороннему соглашению о поощрении и взаимной защите инвестиций, незаконно экспроприировав активы "Приватбанка" в Крыму, и что Приватбанк имеет право на возмещение за такую экспроприацию в полном объеме", – подчеркнули в банке.

      Несмотря на то, что "Приватбанк" заявляет, что хочет получить 1 миллиард долларов возмещения, суд еще не принял решения о размере возмещения убытков. Этот вопрос отложили на следующий этап рассмотрения дела.

      26 ноября 2018 года Международный арбитраж принял решение о взыскании с Российской Федерации в пользу Ошадбанка 1,3 миллиарда долларов. Таким образом Арбитражный трибунал в Париже удовлетворил требование о компенсации убытков "Ощадбанку", понесенных в результате аннексии Крыма со стороны Российской Федерации. Сумма возмещения составит 1,3 миллиарда долларов США плюс проценты, которые будут начисляться с момента вынесения решения до момента фактической компенсации.

      Но из-за оккупации Крыма с Россией судились не только украинские банки. 18 украинских компаний, требуя, чтобы Россия возместила им стоимость захваченного в Крыму имущества, первыми пошли в суд. Это были гостиницы, туристические и строительные фирмы, мебельные магазины. Международный суд в Гааге решил, что Россия, как страна, которая незаконно забрала Крым у Украины, должен выплатить им 150 миллионов долларов.

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      Теги: Новости Украины Аннексия Крыма Новости России Суд Украина – Россия Приватбанк
      Источник: 24 Канал
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