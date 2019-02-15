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      Суд у Гаазі повністю задовольнив позов "Приватбанку" проти Росії

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      Гаазький суд
      Гаазький суд / Фото з відкритих джерел

      Постійна палата третейського суду в Гаазі ухвалила рішення на користь "Приватбанку" у позові проти Росії стосовно завданих збитків через анексію Криму. Українська фінустанова нині розраховує на 1 мільярд доларів відшкодування.

      У "Приватбанку" зазначили, що рішення ухвалили ще 4 лютого, проте стало про нього відомо лише 15 лютого. 

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      "Арбітражний суд визнав, що він має юрисдикцію щодо усіх вимог "Приватбанку" проти Російської Федерації, що Російська Федерація порушила свої зобов’язання за двосторонньою угодою про заохочення та взаємний захист інвестицій, незаконно експропріювавши активи "Приватбанку" в Криму, і що ПриватБанк має право на відшкодування за таку експропріацію в повному обсязі", – наголосили у банку. 

      Попри те, що "Приватбанк" заявляє, що хоче отримати 1 мільярд доларів відшкодування, суд ще не ухвалив рішення про розмір відшкодування збитків. Це питання відклали на наступний етап розгляду справи. 

      26 листопада 2018 року Міжнародний арбітраж ухвалив рішення про стягнення з Російської Федерації на користь Ощадбанку 1,3 мільярда доларів. Таким чином Арбітражний трибунал у Парижі задовольнив вимогу щодо компенсації збитків "Ощадбанку", завданих внаслідок анексії Криму з боку Російської Федерації. Сума відшкодування становитиме 1,3 мільярда доларів США плюс відсотки, які будуть нараховуватись з моменту винесення рішення до моменту фактичної компенсації.

      Та через окупацію Криму до Росії позивались не тільки українські банки. 18 українських компаній, вимагаючи, щоби Росія відшкодувала їм вартість захопленого в Криму майна, першими пішли до суду. Це були готелі, туристичні та будівельні фірми, меблеві магазини. Міжнародний суд в Гаазі вирішив, що Росія, як країна, яка незаконно забрала Крим в України, має виплатити їм 150 мільйонів доларів. 

       

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      Теги: Новини України Приватбанк Суд Україна – Росія Новини Росії Анексія Криму
      Джерело: 24 Канал
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