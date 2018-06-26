Суд відпустив під домашній арешт одного з найжорстокіших догхантерів

Догхантеру Олексію Святогору Апеляційний суд Києва змінив запобіжний захід з тримання під вартою на домашній арешт.

Об этом сообщили в пресс-службе суда.

В суде отметили, что апелляционные жалобы, поданные стороной защиты в интересах Святогора, удовлетворили частично.

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"Постановление следователя судьи Шевченковского районного суда города Киева от 11 июня 2018 отменено и принято новое, которым ходатайство следователя Шевченковского управления полиции Главного управления Национальной полиции в городе Киеве удовлетворено частично, – применена к подозреваемому Святогора А.А. мера пресечения в виде домашнего ареста с запретом круглосуточно оставлять место своего проживания",–добавили в суде.

Напомним, 11 июня Шевченковский райсуд избрал Святогору меру пресечения в виде содержания под стражей. правоохранители задержали Святогора 8 июня. В тот же день его отпустили из Днепровского управления полиции и предоставили охрану.



Сейчас на его счету смерть более 500 животных.