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Телеканал новин 24 Новини Новини України

Суд відпустив під домашній арешт одного з найжорстокіших догхантерів

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Олексій Святогор
Олексій Святогор / Фото з відкритих джерел

Догхантеру Олексію Святогору Апеляційний суд Києва змінив запобіжний захід з тримання під вартою на домашній арешт.

Про це повідомили у прес-службі суду.

У суді зазначили, що апеляційні скарги, подані стороною захисту в інтересах Святогора, задовольнили частково.

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"Ухвалу слідчого судді Шевченківського районного суду міста Києва від 11 червня 2018 року скасовано та постановлено нову, якою клопотання слідчого Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві задоволено частково, – застосовано до підозрюваного Святогора О.А. запобіжний захід у вигляді домашнього арешту із забороною цілодобово залишати місце свого проживання", – додали у суді.

Нагадаємо, 11 червня Шевченківський райсуд обрав Святогору запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. правоохоронці затримали Святогора 8 червня. В той же день його відпустили з Дніпровського управління поліції та надали охорону.

Зараз на його рахунку смерть більше 500 тварин.

Теги: Новини України світ тварин Апеляційний суд Києва
Джерело: 24 Канал
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