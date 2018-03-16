Суд восстановил Сенкевича на посту мэра Николаева

Центральный суд Николаева признал недействительным решение горсовета об отстранении от должности мэра Александра Сенкевича.

Об этом сообщили в пресс-службе партии "Самопомич".

"Суд восстановил Александра Сенкевича на посту городского головы Николаева", – сказано в сообщении.

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Апелляция на это решение может быть подана в течение 30 дней.

Стоит отметить, что решение о том, подавать апелляцию или нет, должны теперь принять депутаты Николаевского горсовета на сессии, проголосовав за соответствующее решение.

В то же время, по словам адвоката Сенкевича Кирилла Юхно, им необходимо проверить весь текст решения для того, чтобы удостовериться в немедленном возобновлении мэра в должности.

Напомним, 5 октября 2017 года во время внеочередной сессии Николаевского горсовета депутаты признали неудовлетворительной работу мэра Александра Сенкевича и досрочно прекратили его полномочия. Решающими стали голоса депутатов БПП, "Оппоблока" и "Нашего края".