Суд відновив Сєнкевича на посту мера Миколаєва

Центральний суд Миколаєва визнав недійсним рішення міськради про відсторонення від посади мера Олександра Сєнкевича.

Про це повідомили у прес-службі партії "Самопоміч".

"Суд поновив Олександра Сєнкевича на посаді міського голови Миколаєва", – сказано у повідомленні.

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Апеляція на це рішення може бути подана протягом 30 днів.

Варто зазначити, що рішення про те, чи подавати апеляцію чи ні, повинні тепер прийняти депутати Миколаївської міськради на сесії, проголосувавши за відповідне рішення.

Водночас, за словами адвоката Сенкевича Кирила Юхно, їм необхідно перевірити весь текст рішення для того, щоб упевнитися в негайному поновленні мера на посаді.

Нагадаємо, 5 жовтня 2017 року під час позачергової сесії Миколаївської міськради депутати визнали незадовільною роботу мера Олександра Сєнкевича і достроково припинили його повноваження. Вирішальними стали голоси депутатів БПП, "Опоблоку" та "Нашого краю".