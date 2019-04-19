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      Суд выгородил Россию по делу Ил-74: появилась эмоциональная реакция летчиков

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      Летчики ВСУ возмутились, что суд выгородил Россию по делу Ил-76
      Летчики ВСУ возмутились, что суд выгородил Россию по делу Ил-76 / Фото из открытых источников

      Боевые летчики авиации Воздушных сил Вооруженных сил Украины назвали позорным решение суда, который не признал гибель командира Ил-76 Александра Белого в 2014 году следствием агрессии России.

      Военные подчеркивают, что за каждым таким решением слезы родителей, вдов и детей убитых за защиту украинской земли воинов, пишет командование Воздушных сил ВСУ.

      Читайте также: Судья не понимала, почему надо признать агрессию России, – вдова командира сбитого Ил-76

      Судья Мелитопольского горрайонного суда Юлия Горбачева 16 апреля отказалась признать, что гибель в июле 2014 года сбитого в небе над Луганском самолета Ил-76 является результатом вооруженной агрессии России. Вместе с командиром погибли 8 членов экипажа и 40 десантников 25-й воздушно-десантной бригады.

      Возникает вопрос: как после принятия таких судебных решений военные летчики и другие военнослужащие Вооруженных Сил Украины могут качественно выполнять боевые задачи в районе проведения Операции Объединенных сил?
      – возмущаются военные.

      Летчики отмечают, что возникает впечатление, будто "не украинский суд за не украинские деньги пытается ускорить забвение о войне и об агрессии оккупанта".

      "При аналогичных условиях, от российских ракет погибли еще пятнадцать военных летчиков Воздушных сил, среди которых Герои Украины Константин Могилко и Дмитрий Майборода, а еще летчики армейской авиации Сухопутных войск и три сотни пассажиров рейса МН-17", – напомнили воины судье.

      Боевые летчики обратились в судебные инстанции – призвали не разделять страну и помнить о людях, которые отдали жезнь за независимость и продолжают его защищать.

      Когда сбили ИЛ-76?
      Трагедия произошла в ночь с 13 на 14 июня, тогда российские террористы подбили военно-транспортный самолет Воздушных сил Вооруженных сил Украины ИЛ-76,который совершал посадку в аэропорту "Луганск". На борту находились 9 членов экипажа и 40 военнослужащих 25-й десантно-штурмовой бригады ВСУ. Самолет должен был доставить боеприпасы, продукты, а также подкрепление украинским военнослужащим, которые находились в окружении боевиков и российских военных.

      27 марта 2017 года Павлоградский городской суд Днепропетровской области признал виновным в служебной халатности, что привела к гибели летчиков и десантников, генерал-майора Виктора Назарова. Ему назначили наказание в виде 7 лет лишения свободы. Назаров подал апелляцию, рассмотрение которой продолжается до сих пор. На этот момент генерал Назаров находится на свободе.

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      Теги: Новости Украины Новости политики Судьи Украина – Россия Война на Донбассе Новости России
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