Суд взял под стражу подозреваемого в похищении активистов Майдана Луценко и Вербицкого

Суд 12 марта взял под стражу на 60 дней Сергея Мысливого, которого подозревают в похищении активистов Майдана Игоря Луценко и Юрия Вербицкого в январе 2014 года.

"Суд арестовал на 60 дней Мысливого Сергея Анатольевича, подозреваемого в похищении Вербицкого и меня. Спасибо всем, кто присоединился!" – сообщил на своей фейсбук-странице Луценко.

К теме Задержали подозреваемого в убийстве майдановцев Вербицкого: видео допроса

Что известно о похищении Вербицкого и Луценко и подозреваемых в преступлении

По данным следствия, 21 января 2014 года около 4:00 подозреваемый в составе этой группы похитил Луценко и Вербицкого из Александровской клинической больницы Киева. После этого активистов пытали, а затем бросили в лесу. В конце концов, Вербицкий умер вследствие полученных травм и переохлаждения. Луценко выжил.

Подозреваемому грозит от 5 до 12 лет тюрьмы.

Ранее по этому делу также был арестован Александр Волков. Его следствие считает организатором похищения активистов и связанным с возможным заказчиком – Алексеем Чеботаревым.

Заметим, что 12 декабря ГБР сообщило, что задержало уже второго подозреваемого в участии в организации, которая похитила Вербицкого и Луценко. Сейчас решается вопрос об избрании задержанному меры пресечения.