Суд взяв під варту підозрюваного у викраденні активістів Майдану Луценка і Вербицького

Суд 12 березня взяв під варту на 60 днів Сергія Мисливого, якого підозрюють у викраденні активістів Майдану Ігоря Луценка і Юрія Вербицького у січні 2014 року.

"Суд арештував на 60 днів Мисливого Сергія Анатолійовича, підозрюваного у викраденні Вербицького та мене. Дякую усім, хто долучився!" – повідомив на своїй фейсбук-сторінці Луценко.

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Що відомо про викрадення Вербицького і Луценка та підозрюваних у злочині

За даними слідства, 21 січня 2014 року близько 4:00 підозрюваний у складі цієї групи викрав Луценка та Вербицького з Олександрівської клінічної лікарні Києва. Після цього викрадених активістів катували, а потім кинули в лісі. Зрештою, Вербицький помер унаслідок отриманих травм та переохолодження. Луценко вижив.

Підозрюваному загрожує від 5 до 12 років в’язниці.

Раніше у цій справі також був заарештований Олександр Волков. Його слідство вважає організатором викрадення активістів та пов'язаним з імовірним замовником – Олексієм Чеботарьовим.

Зауважимо, що 12 грудня ДБР повідомило, що затримало вже другого підозрюваного в участі в організації, яка викрала Вербицького та Луценка. Наразі вирішується питання про обрання затриманому запобіжного заходу.