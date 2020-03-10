Затримали підозрюваного у вбивстві майданівця Юрія Вербицького

Українські правоохоронці затримали ще одного підозрюваного у викраденні майданівця Юрія Вербицького та активіста, ексдепутата Ігоря Луценка. Як повідомив останній, підозрюваного звуть Мисливий Сергій Анатолійович.

На своїй сторінці у фейсбук Луценко запевнив, що ця справа може стати однією з найуспішніших. Однак це лише за умови, якщо влада не перешкоджатиме.

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"Його роль (Мисливого, – 24 канал) більша, ніж звичайного тітушки-піхотинця. Щось типу заступника командира групи захоплення. Мав, за версією слідства, стосунок до безпосередньо викрадення нас з Вербицьким на території Олександрівської лікарні вночі 21 січня 2014 року", – написав Луценко.

За словами екснардепа, Мисливий працював на постійній основі у групі Чеботарьова, котра займалась силовими акціями проти майданівців. Чоловік отримував за це гроші, а також йому винаймали "службову" квартиру.

Інформацію про затримання підтвердила також адвокатка родин Героїв Небесної сотні Євгенія Закревська та прокурор Офісу генпрокурора Юлія Малашич.

Про час і дату обрання запобіжного (заходу, – 24 канал) повідомимо, як тільки буде відомо. Раджу сходити на це засідання – буде дуже цікаво. Там прям детективна історія. Тримаймо кулачки, далі буде,

– написала на своїй сторінці у фейсбук Закревська.

Що відомо про викрадення Юрія Вербицького та Ігоря Луценка? Активістів викрали з приміщення Жовтневої лікарні 21 січня 2014 року. Чоловіків катували. Ігоря Луценка згодом відпустили, а тіло Юрія Вербицького знайшли 22 січня 2014 року в лісі під Києвом. За версією поліції, він помер від переохолодження. Однак за даними слідства, до злочину причетні 13 осіб.