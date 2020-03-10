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      Задержали подозреваемого в убийстве майдановца Юрия Вербицкого

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      Украинские правоохранители задержали еще одного подозреваемого в похищении майдановца Юрия Вербицкого и активиста, а ныне экс-депутата, Игоря Луценко. Как сообщил последний, подозреваемого зовут Мысливый Сергей Анатольевич.

      На своей странице в фейсбуке Луценко заверил, что это дело может стать одним из самых успешных. Однако это только при условии, если власть не будет препятствовать.

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      "Его роль – больше, чем обычного титушки-пехотинца. Что-то типа заместителя командира группы захвата. Имел, по версии следствия, отношение к непосредственно похищению нас с Вербицким на территории Александровской больницы ночью 21 января 2014 года", – написал Луценко.

      По словам экс-нардепа, Мысливый работал на постоянной основе в группе Чеботарева, которая занималась силовыми акциями против майдановцев. Мужчина получал за это деньги, а также ему снимали "служебную" квартиру.

      Информацию о задержании подтвердила также адвокат семей Героев Небесной сотни Евгения Закревская и прокурор Офиса генпрокурора Юлия Малашич.

      О времени и дате избрания меры (пресечения – 24 канал) сообщим, как только будет известно. Советую сходить на это заседание – будет очень интересно. Там прям детективная история. Держим кулачки, дальше будет,
      – написала на своей странице в фейсбуке Закревская.

      Что известно о похищении Юрия Вербицкого и Игоря Луценко? Активистов похитили из помещения Октябрьской больницы 21 января 2014 года. Мужчин пытали. Игоря Луценко впоследствии отпустили, а тело Юрия Вербицкого нашли 22 января 2014 года в лесу под Киевом. По версии полиции, он умер от переохлаждения. Однако по данным следствия, к преступлению причастны 13 человек.

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      Автор: Татьяна Пасичник
      Теги: Новости Украины Небесная Сотня Революция достоинства
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