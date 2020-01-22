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      Первые убийства на Майдане: на каком этапе расследования гибели Жизневского и Нигояна

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      Первые жертвы революции Достоинства: Вербицкий, Сеник, Нигоян, Жизневский / Коллаж 24 канала

      Делами об убийствах на Майдане занимаются уже долгих 6 лет. В деле первой жертвы Революции Достоинства, Юрия Вербицкого, уже есть сдвиги. Идут два судебных процесса: в отношении организатора преступления и похитителя активиста.

      Об этом во время пресс-конференции рассказал прокурор Офиса генерального прокурора Алексей Донской, передает УНИАН.

      Больше о первых жертвах Революции достоинства: Первые смерти на Майдане: Сергей Нигоян и Михаил Жизневский

      Еще 11 человек по делу об убийстве Вербицкого разыскивают. То есть эти лица скрываются на территории Российской Федерации. Продолжается работа по установлению заказчиков этого убийства. Даже не установление, а получение доказательственной базы о взаимосвязях "титушок", непосредственно выполнявших преступление, и должностных лиц Министерства внутренних дел, которые были заказчиками,
      – отметил прокурор.

      Что известно об убийстве Юрия Вербицкого?
      21 января 2014 года активных участников Майдана – Игоря Луценко и Юрия Вербицкого, неизвестные похитили с Октябрьской больницы Киева. Мужчин пытали. Игоря Луценко впоследствии отпустили, а тело Юрия Вербицкого нашли 22 января 2014 года в лесу под Киевом. По версии тогдашней милиции, он умер от переохлаждения. По данным официального следствия, к преступлению причастны по меньшей мере 13 человек.

      Что еще в Офисе генпрокурора рассказали о расследовании первых убийств на Майдане:

      • Первой жертвой Революции Достоинства был Юрий Вербицкий, и в тот же день, 22 января, были убиты Нигоян, Жизневский, Сеник. К сожалению, эти три убийства пока не раскрыты.
      • В январе 2014-го года пострадали 240 человек, в том числе 4 человека погибли.
      • По событиям января 2014 года в центре Киева подозрение в совершении преступлений объявили 4 бывшим чиновникам, 16 бывшим сотрудникам расформированного спецподразделения "Беркут" и 26 гражданским лицам, – так называемым "титушкам".

      Первые ангелы Небесной Сотни: Роман Сеник – история погибшего активиста

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      Автор: Ирина Выхрущ
      Теги: Новости Украины Новости политики Офис генпрокурора Революция достоинства Небесная Сотня
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