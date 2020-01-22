Первые убийства на Майдане: на каком этапе расследования гибели Жизневского и Нигояна

Делами об убийствах на Майдане занимаются уже долгих 6 лет. В деле первой жертвы Революции Достоинства, Юрия Вербицкого, уже есть сдвиги. Идут два судебных процесса: в отношении организатора преступления и похитителя активиста.

Об этом во время пресс-конференции рассказал прокурор Офиса генерального прокурора Алексей Донской, передает УНИАН.

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Еще 11 человек по делу об убийстве Вербицкого разыскивают. То есть эти лица скрываются на территории Российской Федерации. Продолжается работа по установлению заказчиков этого убийства. Даже не установление, а получение доказательственной базы о взаимосвязях "титушок", непосредственно выполнявших преступление, и должностных лиц Министерства внутренних дел, которые были заказчиками,

– отметил прокурор.

Что известно об убийстве Юрия Вербицкого?

21 января 2014 года активных участников Майдана – Игоря Луценко и Юрия Вербицкого, неизвестные похитили с Октябрьской больницы Киева. Мужчин пытали. Игоря Луценко впоследствии отпустили, а тело Юрия Вербицкого нашли 22 января 2014 года в лесу под Киевом. По версии тогдашней милиции, он умер от переохлаждения. По данным официального следствия, к преступлению причастны по меньшей мере 13 человек.

Что еще в Офисе генпрокурора рассказали о расследовании первых убийств на Майдане:

Первой жертвой Революции Достоинства был Юрий Вербицкий, и в тот же день, 22 января, были убиты Нигоян, Жизневский, Сеник. К сожалению, эти три убийства пока не раскрыты.

В январе 2014-го года пострадали 240 человек, в том числе 4 человека погибли.

По событиям января 2014 года в центре Киева подозрение в совершении преступлений объявили 4 бывшим чиновникам, 16 бывшим сотрудникам расформированного спецподразделения "Беркут" и 26 гражданским лицам, – так называемым "титушкам".

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