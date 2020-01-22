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      Перші вбивства на Майдані: на якому етапі розслідування загибелі Жизневського і Нігояна

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      Перші жертви Революції Гідності: Вербицький, Сеник, Нігоян, Жизневський / колаж 24 каналу

      Справами про вбивства на Майдані займаються вже довгих 6 років. У справі першої жертви Революції Гідності, Юрія Вербицького, вже є зрушення. Відбуваються два судових процеси: щодо організатора злочину і викрадача активіста.

      Про це під час пресконференції розповів прокурор Офісу генерального прокурора Олексій Донський, передає УНІАН.

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      Ще 11 осіб у справі вбивства Вербицького розшукують. Тобто ці особи переховуються на території Російської Федерації. Триває робота зі встановлення замовників цього вбивства. Навіть не встановлення, а отримання доказової бази щодо взаємозв'язків "тітушок", які безпосередньо виконували злочин, і службових осіб Міністерства внутрішніх справ, які були замовниками,
      – наголосив прокурор.

      Що відомо про вбивство Юрія Вербицького? 21 січня 2014 року, активних учасників Майдану – Ігоря Луценка і Юрія Вербицького невідомі викрали з Жовтневої лікарні Києва. Чоловіків катували. Ігоря Луценка згодом відпустили, а тіло Юрія Вербицького знайшли 22 січня 2014 року в лісі під Києвом. За версією тодішньої міліції, він помер від переохолодження. За даними офіційного слідства, до злочину причетні щонайменше 13 осіб.

      Що ще в Офісі генпрокурора розповіли про розслідування перших вбивств на Майдані:

      • Першою жертвою Революції Гідності був Юрій Вербицький, і в той же день, 22 січня, були вбиті Нігоян, Жизневський, Сеник. На жаль, ці три вбивства, наразі не розкриті.
      • У січні 2014-го року постраждали 240 осіб, в тому числі, 4 особи загинули.
      • Щодо подій січня 2014 року в центрі Києва підозру у вчиненні злочинів оголосили 4 колишнім високопосадовцям, 16 колишнім співробітникам розформованого спецпідрозділу "Беркут" та 26 цивільним особам, – так званим "тітушкам".

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      Автор: Ірина Вихрущ
      Теги: Новини України Новини політики Небесна Сотня Революція Гідності Офіс генпрокурора
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