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      Суд запретил ПЦУ распоряжаться имуществом ликвидированного Киевского патриархата

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      Окружной админсуд Киева запретил ПЦУ распоряжаться имуществом УПЦ КП
      Окружной админсуд Киева запретил ПЦУ распоряжаться имуществом УПЦ КП / Фото из открытых источников

      Окружной административный суд Киева вынес постановление, которым запретил ряду ведомств любые регистрационные действия в отношении имущества УПЦ КП из-за якобы незаконной ликвидацию КП.

      О таком решении суда сообщили в УПЦ КП.

      Читайте также: Суд приостановил ликвидацию УПЦ КП: что это значит и какие будут последствия

      Отмечается, что суд подтвердил противоправность приказа Минкульта, который отменил действие уставов УПЦ КП и Киевской патриархии, и запретил отменять регистрационные записи, касающиеся УПЦ КП.

      Среди прочего запрещено проводить любые регистрационные действия в отношении имущества религиозной организации "Киевская патриархия Украинской Православной Церкви Киевского Патриархата".

      Также суд запретил ликвидационной комиссии Киевской патриархии УПЦ КП, которую создала ПЦУ, во главе с Митрополитом Черкасским ПЦУ – Иоанном любые действия по управлению Киевской патриархией и распоряжением ее имуществом.

      заборона розпоряджатись майном КП
      Решение суда о запрете распоряжаться имуществом ликвидированного КП

      заборона розпоряджатись майном КП
      Решение суда о запрете распоряжаться имуществом ликвидированного КП

      заборона розпоряджатись майном КП
      Решение суда о запрете распоряжаться имуществом ликвидированного КП

      Ранее Окружной административный суд города Киева вынес решение, которым приостановил ликвидацию Украинской православной церкви Киевского патриархата.

      Что известно про конфликт в Православной церкви УкраиныЕще до этого инцидента Филарет уже успел попенять уставы ПЦУ. Он обвинял митрополита Епифания в нарушении договоренностей: мол, на Объединительном соборе 15 декабря 2018 года договорились, что ПЦУ будет руководить Филарет, а Епифаний лишь представлять церковь за рубежом.

      20 июня 2019 года Филарет провел так называемый "Собор УПЦ КП". Там он заявил о возобновлении деятельности Киевского патриархата. А еще участники собрания отвергли Томос, который якобы ставит ПЦУ в зависимость от Константинополя.

      В ответ на "собор Филарета" собрался Синод ПЦУ и лишил почетного патриарха его права управления Киевской епархией. Однако Филарета не изъяли из состава епископата ПЦУ "за особые заслуги в прошлом".

      blog_ava
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      Теги: Новости Украины Новости политики УПЦ КП
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