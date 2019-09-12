Суд заборонив ПЦУ розпоряджатися майном ліквідованого Київського патріархату

Окружний адміністративний суд Києва виніс ухвалу щодо забезпечення позову Київського патріархату до Міністерства культури щодо начебто незаконної ліквідації КП, заборонивши будь-які реєстраційні дії щодо майна УПЦ КП.

Про таке рішення суду повідомили в УПЦ КП.

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Зазначається, що суд заборонив Міністерству юстиції України, Міністерству культури України, їх структурним підрозділам, органам державної влади і місцевого самоврядування та нотаріусам проводити будь-які реєстраційні дії щодо відомостей, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських організацій. Також суд заборонив скасовувати реєстраційні записи, що стосуються УПЦ КП.

Серед іншого заборонено проводити будь-які реєстраційні дії щодо майна релігійної організації "Київська патріархія Української Православної Церкви Київського Патріархату".

Зокрема, суд заборонив ліквідаційній комісії Київської патріархії УПЦ КП, яку створила ПЦУ, на чолі з Митрополитом Черкаським ПЦУ – Іоаном будь-які дії щодо управління Київською патріархією та розпорядженням її майном.



Рішення суду про заборону розпоряджатися майном ліквідованого КП



Рішення суду про заборону розпоряджатися майном ліквідованого КП



Рішення суду про заборону розпоряджатися майном ліквідованого КП

Раніше Окружний адміністративний суд міста Києва виніс рішення яким призупинив ліквідацію Української православної церкви Київського патріархату.

Що відомо про конфлікт у Православній церкві України Ще до цього інциденту Філарет вже встиг багато понарікати на устави ПЦУ. Він звинувачував митрополита Епіфанія у порушенні домовленостей: мовляв, на Об'єднавчому соборі 15 грудня 2018 року домовилися, що ПЦУ керуватиме Філарет, а Епіфаній лише представлятиме церкву за кордоном.



20 червня 2019 року Філарет провів так званий "Собор УПЦ КП". Там він заявив про відновлення діяльності Київського патріархату . А ще учасники зборів відкинули Томос, який нібито ставить ПЦУ у залежність від Константинополя.



У відповідь на "собор Філарета" зібрався Синод ПЦУ і позбавив почесного патріарха його права управління Київською єпархією. Однак Філарета не вилучили зі складу єпископату ПЦУ "за особливі заслуги в минулому".