Суд призупинив ліквідацію УПЦ КП: що це означає та які будуть наслідки

Окружний адміністративний суд міста Києва виніс рішення, яке у громадськості традиційно викликало здивування. Цього разу судді призупинили ліквідацію Української православної церкви Київського патріархату. Про наслідки такого рішення дізнавалась журналістка 24 каналу.

Що говорить суд

Своїм рішенням суд задовольнив заяву адвокатів УПЦ КП. Церква просила визнати незаконними дії Міністерства культури щодо ліквідації Київського патріархату. Цим рішенням судді заборонили голові ліквідаційної комісії митрополиту Черкаському ПЦУ Йоану вчиняти будь-які дії з майном Київського патріархату, а також щодо ліквідації релігійної організації Київська патріархія УПЦ КП.

Читайте також: Що нам ще заборонить Окружний адмінсуд Києва та як його спинити: Зеленський і свято сюру

Релігієзнавець Руслан Харіков, коментуючи це рішення суду, наголошує, що призупинити і скасувати – це різні речі. В українській судовій практиці вже були такі випадки. Зокрема, не так давно призупинили рішення щодо перейменування московського патріархату.

Такі рішення ухвалюються на період судового провадження для того, щоб сторони не могли впливати на ситуацію, допоки суд не ухвалить остаточне рішення, тобто не вирішить, хто правий,

– зазначає Руслан Харіков.

Чому Філарет пішов проти Томосу, дивіться тут:

Водночас, в українських реаліях такі рішення судів використовують як один зі способів затягнути розгляд питання. Можна припустити, що вони вважають таке рішення непоганим способом зберегти статус-кво на період, поки триває суд. Щоправда, скільки триватиме суд – невідомо, і затягнутись він може на роки.

Думка Патріарха: Хочуть відправити на спокій, – Філарета розлютили розмови про його хворобу

Це рішення не варто сприймати як свідчення – держава стала на позицію Київського патріархату проти Православної церкви України. Думаю, це не є свідченням змін в політиці чи чогось подібного,

– додає Харіков.

Таким чином через це рішення представники ПЦУ не зможуть, зокрема, вчиняти якісь дії з грошима, рахунками, приміщеннями УПЦ КП.

Затягнути час, щоб знайти підтримку

На думку релігієзнавця, ухвалення Окружним адмінсудом Києва такого рішення є нічим іншим як ефективним способом затягування часу, який використають на пошуки якихось політичних рішень задля встановлення своєї правди. Не секрет, що Філарет намагається знайти порозуміння з боку президента Володимира Зеленського.

До речі: Як відреагує Константинополь на конфлікт у ПЦУ

Напевно, протягом цього часу намагатимуться виходити на представників пропрезидентської партії, аби якось вирішити це питання на свою користь,

– вважає Руслан Харіков.

Архієпископ і речник ПЦУ Євстратій Зоря у своєму Facebook прокоментував це рішення суду. Він зауважив, що прихильники лінії, проголошеної на зборах у Володимирському соборі, які відбулись понад 2 місяці тому, заявляють, нібито Православна церква хоче щось у них "відібрати" та "втручається в чужі справи".



Патріарх Філарет веде небезпечну "гру" / Фото Getty Images

Щоправда, у своїх постановах УПЦ КП зазначала таке: всі монастирі м. Києва (Михайлівський Золотоверхий, Феодосіївський, Видубицький Михайлівський, а також Миколаївський, Богуславський), як і всі парафії м. Києва належать управлінню Київської патріархії. Їй же належить і Київська православна богословська академія, заснована митрополитом Філаретом, заступником патріарха Київського і всієї Руси-України в 1992 році. На думку Євстратія Зорі, таким чином офіційно було заявлено бажання використати юридично неврегульований статус Київської патріархії для того, щоб на її базі створити, відновити чи й продовжити релігійне об'єднання, аби під юрисдикцію ПЦУ перевести всі храми і монастирі м. Києва, а також поширити таке розділення на всю ПЦУ.

Важливо! Скандал у ПЦУ: чому Філарет пішов проти Томосу

Коли Патріарх Філарет вирішив скористатись Київською патріархією та своїм становищем для руйнування ПЦУ, взявши під контроль монастирі і храми м. Києва та Київську православну богословську академію, і поширити розділення на всю церкву, закликаючи приєднуватись до нього всі єпархії та монастирі по Україні – тут ані повага до зробленого ним раніше, ані бажання не поглиблювати конфлікт – не могли бути аргументом,

– переконує Євстратій Зоря.

Як додає архієпископ, користуючись контролем над релігійним центром УПЦ КП, Філарет неодноразово давав зрозуміти – він хоче позбавити ПЦУ храмів та всієї матеріальної бази в столиці. Зокрема, він сподівається, що зміна влади в державі надасть йому можливість це зробити.

В чому причина конфлікту між Філаретом та ПЦУ? Патріарх Філарет давно почав висловлювати незгоду з уставами ПЦУ, звинувачував митрополита Епіфанія в порушенні домовленостей. На переконання Філарета, на Об'єднавчому соборі 15 грудня 2018 році його учасники нібито домовились, що ПЦУ керуватиме саме він, а Епіфаній представлятиме церкву за кордоном.



20 червня Філарет провів так званий Собор УПЦ КП, де він заявив про відновлення діяльності Київського патріархату. Також учасники цього заходу відкинули Томос. На їхнє переконання, документ нібито ставить ПЦУ у залежність від Константинополя.



Синод ПЦУ теж провів збори і у відповідь позбавив Філарета права управління Київською єпархією. Однак члени Синоду вирішили не вилучати зі складу єпископату ПЦУ Філарета "за особливі заслуги в минулому". Натомість з ПЦУ усунули кількох священнослужителів, які були присутні на цьому "соборі" Філарета.