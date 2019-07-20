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      Хочуть відправити на спокій, – Філарета розлютили розмови про його хворобу

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      Філарет заперечив інформацію про свою хворобу
      Філарет заперечив інформацію про свою хворобу / Getty Images

      Патріарх Філарет, інтерв’ю якого із пропагандистським телеканалом "Росія 24" збурило українців, образився через розмови про його хворобу. Він переконаний, що все це роблять спеціально.

      Усю інформацію про проблеми зі здоров'ям Філарет називає спекуляціями і запевняє – здоровий і сповнений сил, пише видання "Сьогодні".

      Вам буде цікаво: Правда через ворожий голос, – Філарет у дивний спосіб пояснив, навіщо говорив з "Россия 24"

      Так, речник Православної церкви України архієпископ Євстратій Зоря розповів, що напередодні Об’єднавчого собору минулого року патріарху тодішньої УПЦ КП Філарету лікарі порекомендували вживати певні препарати. Після цього він різко почав втрачати працездатність.

      Це просто ліки, яке мені не підійшли. Решта – спекуляції. Хочуть представити мене хворим, тим, хто втратив розум і тому відправити на спокій, щоб управляти церквою так, як вони хочуть,
      – прокоментував це Філарет.

      Водночас Філарет додав, що ніколи не відмовиться від сану патріарха, оскільки так як це неможливо. Він також нагадав, що у 1995 році Помісний собор обрав його патріархом назавжди.

      "Я на такий крок ніколи не піду. Обрали мене патріархом, і я буду довічно патріархом", – додав він.

      Зазначимо, коментуючи інтерв'ю патріарха Філарета російському пропагандистському телеканалу "Росія 24", Євстратій Зоря сказав, що "хвороба зробила патріарха Філарета фактичним союзником Москви у боротьбі проти Томосу". Однак тоді хворобу пояснив таким коментарем: "Здорова українська людина не дає інтерв‘ю "Россия 24".

      Що відомо про "собор" Філарета та заяви про відновлення УПЦ КП?Патріах Філарет давно заявляв про незгоду з уставами ПЦУ, звинувачував митрополита Епіфанія у порушенні домовленостей. Він переконує, що на Об'єднавчому соборі 15 грудня його учасники нібито домовилися, що ПЦУ керуватиме саме він, а Епіфаній лише представлятиме церкву за кордоном.

      20 червня патріарх таки провів так званий Собор УПЦ КП. На нелегітимному зібранні він заявив про відновлення діяльності Київського патріархату. Окрім того, його учасники відкинули Томос. За їх словами, документ нібито ставить ПЦУ у залежність від Константинополя.

      Синод ПЦУ, який зібрався у відповідь на так званий собор Філарета, позбавив патріарха його права управління Київською єпархією. Однак члени Синоду вирішили не вилучати зі складу єпископату ПЦУ Філарета "за особливі заслуги в минулому". З ПЦУ виключили кількох священнослужителів, які були присутні на цьому "соборі" Філарета.

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      Теги: Новини політики Новини України Православна церква України Філарет Релігія Конфлікт у ПЦУ
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