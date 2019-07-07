У ПЦУ відреагували на інтерв’ю Філарета для "Росія 24"

Хвороба зробила патріарха Філарета фактичним союзником Москви у боротьбі проти Томосу. Користуючись цим, Москва принижує Філарета і нищить його, а він цього вже не здатен зрозуміти.

Спецслужби Кремля мстяться за те, що він колись порвав з ними, про це написав заступник голови управління зовнішніх церковних зв'язків ПЦУ Євстратій (Зоря) на своїй сторінці у Facebook.

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Архієпископ Чернігівський і Ніжинський зазначив, що хвороба виявилася черговим "пробиттям дна" – інтерв‘ю "Россия 24". Власне, хворобу Філарета Євстратій пояснює таким коментарем: "Здорова українська людина не дає інтерв‘ю "Россия 24".

Ззовні нібито все залишилося звичним. Але я не можу собі навіть уявити, щоби наш Патріарх давав інтерв‘ю кремлівським пропагандистам, знаючи, для чого воно їм потрібне – щоби далі руйнувати Україну,

– написав він.

Архієпископ також нагадав, як разом з усіма півроку тому (коли був вручений Томос – 24 канал) патріарх Філарет "дякував Вселенському патріарху і президенту Порошенку за велику працю".

Як Філарет опинився на пропагандистському каналі?

Дав інтерв’ю журналістці телеканалу "Росія 24". Там він повторив усі ці заяви, які не втомлюється озвучувати останнім часом. Філарет стверджує, що глава Православної церкви України разом із п’ятим президентом Петром Порошенком його зрадив. У репортажі він вкотре заявив, ніби то він мав очолювати ПЦУ в Україні, а митрополит Епіфаній – за кордоном.

Саме інтерв’ю супроводжувалось пропагандистськими висловлюваннями журналістки про "розкольника Денименка" (так російська пропаганда називає патріарха Філарета), про новий "релігійний розкол" і Томос як "релігійно-політичний проект".

Що відомо про "собор" Філарета та заяви про відновлення УПЦ КП? Патріах Філарет давно заявляв про незгоду з уставами ПЦУ, звинувачував митрополита Епіфанія у порушенні домовленостей. Він переконує, що на Об'єднавчому соборі 15 грудня його учасники нібито домовилися, що ПЦУ керуватиме саме він, а Епіфаній лише представлятиме церкву за кордоном.



20 червня патріарх таки провів так званий Собор УПЦ КП. На нелегітимному зібранні він заявив про відновлення діяльності Київського патріархату. Окрім того, його учасники відкинули Томос. За їх словами, документ нібито ставить ПЦУ у залежність від Константинополя.



Синод ПЦУ, який зібрався у відповідь на так званий собор Філарета, позбавив патріарха його права управління Київською єпархією. Однак члени Синоду вирішили не вилучати зі складу єпископату ПЦУ Філарета "за особливі заслуги в минулому". З ПЦУ виключили кількох священнослужителів, які були присутні на цьому "соборі" Філарета.