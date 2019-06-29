Як пропонували покарати Філарета та як реагують на його дії в ПЦУ

Синод Православної церкви України, який зібрався 24 червня, позбавив патріарха Філарета права управління Київською єпархією, а разом з тим і контролю над місцевими храмами і монастирями. Однак були й інші пропозиції покарання для Філарета.

Архієрей Православної Церкви України, керуючий Львівською єпархією та довічний член Синоду ПЦУ – митрополит Макарій розповів журналістам 24 каналу, як саме пропонували покарати Філарета через конфлікт з Епіфанієм та його заяви про так зване відновлення Київського патріархату.

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Відповідаючи на питання, чи справедливим було покарання Філарета митрополит Макарій зазначив, що покарання могло бути і гірше. Однак деякі члени синоду висловилися, що у нього поважний вік та варто врахувати його минулі старання для створення Помісної церкви.

Хоч зараз Філарет її критикує, і каже, що то не Українська церква, а церква Константинополя. Це дуже прикро… Знаєте, деколи людина освічена, з практикою, але з нею щось починає робитися,

– сказав він.

Він додав, що у 1992 році Російська церква наклала на Філарета анафему зробивши його героєм в Україні і він думав що зараз така історія про розкол повториться вдруге.

"Тоді він міг приєднатися до УАПЦ, і не було би Київського патріархату, розколу (в українській церкві), а була б одна церква. І було би менше Російської церкви в Україні. А він зробив розкол, бо хотів патріарший куколь. А тепер не хоче його зняти, а хоче керувати і знову веде до розколу церкви", – сказав митрополит Макарій.

На питання, які покарання загалом пропонували члени синоду для Філарета, митрополит зауважив, що його пропонували вивести зі штату і навіть виключити з ПЦУ, однак врешті спільно дійшли до висновку, що Філарета треба позбавити керування Київською єпархією.

Що до того, як реагують архієреї на вчинки Філарета, митрополит Макарій заявив:

Деякі архієреї казали мені, що були би не повірили, якби хтось раніше їм сказав, що вони разом зі мною будуть протистояти Філарету, бо він розвалює новостворену Помісну церкву.

Він також наголосив, що сьогодні більшість архієреїв підтримують Помісну церкву, а разом з нею – і новообраного предстоятеля блаженнішого Епіфанія, а не патріарха Філарета.

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Що відомо про "собор" Філарета та чому він відновив Київський патріархат?Патріах Філарет давно заявляв про незгоду з уставами ПЦУ, звинувачував митрополита Епіфанія у порушенні домовленостей. Він переконує, що на Об'єднавчому соборі 15 грудня його учасники нібито домовилися, що ПЦУ керуватиме саме він, а Епіфаній лише представлятиме церкву за кордоном. Але ці домовленості, за словами Філарета, не були виконані.



Потім Філарет почав відверто заявляти, що Київський патріархат досі існує, хоча про його ліквідацію домовились на тому ж таки грудневому соборі. Підпис, до речі, під відповідним документом ставив особисто Філарет.



20 червня патріарх таки провів так званий Собор УПЦ КП. На нелегітимному зібранні він заявив про відновлення діяльності Київського патріархату. Окрім того, його учасники відкинули Томос. За їх словами, документ нібито ставить ПЦУ у залежність від Константинополя.



Філарет і члени його "собору" також скасували положення Об'єднавчого собору ПЦУ, який пройшов 15 грудня 2018 року. Саме тоді ліквідували УПЦ КП та ухвалили рішення створити ПЦУ.