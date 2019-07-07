Патріарх Філарет дав інтерв'ю журналістці пропагандистського каналу "Росія-24" Ганні Афанасьєвій. У ньому він розкритикував Томос та діяльність Православної церкви України, а репортаж назвали "Нічого святого".

У розмові з пропагандистською журналісткою Філарет розповів про свої претензії до Томоса і висловив незгоду з назвою нової церкви, відео опубліковане на Youtube.

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Патріарх, який продовжує стверджувати про існування УПЦ КП, наскаржився російській журналістці на главу ПЦУ. Він заявив, що і Епіфаній, і п'ятий президент України Петро Порошенко його "обдурили".

Якби було поставлено питання про те, що я відстороняюся від управління церквою, я б на такі умови не пішов,

– стверджує Філарет.

Філерт також переконує, що в наданому Православній церкві України Томосі було написано "зовсім не те, чого очікували". Не подобається патріарху і назва ПЦУ – він стверджує, що вона "не є незалежною". За його словами, назва мала бути "Українська православна церква".

"Ця церква має право служити тільки на території України. За територію України Європа, Америка, Канада, ця ж Росія, Австралія – це належить Константинопольському патріарху", – заявляє він.

Патріарх також дав характерну відповідь на запитання журналістки "Росії 24" на те, чому не він очолив ПЦУ.

Вони знають мене 50-х років. Коли я ще представляв РПЦ в Шамбезі. Знають мою позицію і мою твердість. Тому не хотіли мати зі мною справи, знаючи, що задумують такий Томос,

– переконує Філарет.

Він вкотре нагадав, що мав нібито "керувати ПЦУ в Україні, а митрополит Епіфаній – представляти її за кордоном". Філарет також назвав ударом у спину рішення ПЦУ про позбавлення права керувати Київською єпархією після того, як він скликав так званий собор щодо відновлення УПЦ КП.

Що відомо про "собор" Філарета та заяви про відновлення УПЦ КП? Патріах Філарет давно заявляв про незгоду з уставами ПЦУ, звинувачував митрополита Епіфанія у порушенні домовленостей. Він переконує, що на Об'єднавчому соборі 15 грудня його учасники нібито домовилися, що ПЦУ керуватиме саме він, а Епіфаній лише представлятиме церкву за кордоном. Але ці домовленості, за словами Філарета, не були виконані.



Потім Філарет почав відверто заявляти, що Київський патріархат досі існує, хоча про його ліквідацію домовились на тому ж таки грудневому соборі. Підпис, до речі, під відповідним документом ставив особисто Філарет.



20 червня патріарх таки провів так званий Собор УПЦ КП. На нелегітимному зібранні він заявив про відновлення діяльності Київського патріархату. Окрім того, його учасники відкинули Томос. За їх словами, документ нібито ставить ПЦУ у залежність від Константинополя.



Філарет і члени його "собору" також скасували положення Об'єднавчого собору ПЦУ, який пройшов 15 грудня 2018 року. Саме тоді ліквідували УПЦ КП та ухвалили рішення створити ПЦУ.

Як ПЦУ покарала Філарета за "собор" щодо відновлення УПЦ КП?

Синод ПЦУ, який зібрався у відповідь на так званий собор Філарета, позбавив патріарха його права управління Київською єпархією. Так, Філарет втратив контроль над місцевими храмами і монастирями. Відтепер усі вони будуть підпорядковуватися митрополиту Епіфанію.

Однак члени Синоду вирішили не вилучати зі складу єпископату ПЦУ Філарета "за особливі заслуги в минулому". Так званий собор Філарета, який синод називає "зборами трьох архієреїв, невеликої кількості скликаних кліриків та мирян", ПЦУ визнала недійсним. Відповідно, такими ж є всі ухвалені на ньому рішення та документи.

Проте, з ПЦУ виключили кількох священнослужителів, які були присутні на цьому "соборі" Філарета.