ПЦУ: перед Собором Філарет вживав ліки, які різко погіршили його здоров'я

Напередодні Об’єднавчого собору минулого року патріарху тодішньої УПЦ КП Філарету лікарі порекомендували вживати препарати. Після цього він різко почав втрачати працездатність.

Єдність Київського патріархату важливо було зберегти у жовтні-листопаді-грудні 2018 року, про це сказав речник Православної церкви України архієпископ Євстратій Зоря, пише Укрінформ.

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За його словами, тоді потужні сили працювали на руйнування цієї єдності і спрямовували свої зусилля і проти патріарха Філарета як предстоятеля.

Євстратій розповів, що у дуже короткий проміжок часу різко погіршився стан здоров’я патріарха. Досліджуючи його стан, Зоря виявив новий препарат, який Філарету порадили вживати.

"На Покрову минулого року патріарх разом із митрополитом Макарієм служили на Софіївській площі молебень. Там він говорив проповідь, є відеозапис, помітно, що патріарх добре почувається. Буквально менше ніж за пару тижнів в Укрінформі, відбувається прес-конференція. Це абсолютно інший стан," – пояснив Зоря.

Архієпископ розповів, що виникало враження, ніби Філарет постарів на десять років, Він через силу говорив, погано виглядав. Такий стан у ПЦУ пов’язують із рекомендацією вживати певні медичні препарати.

Ситуація була дивна, бо йому порекомендували вживати певні препарати, і він різко почав втрачати працездатність: гірше говорити, гірше рухатися. І все це відбувається в такий критичний момент. Ми почали шукати причину, і єдиний наш висновок: дія нового препарату. Як тільки він перестав його приймати, він за тиждень прийшов у нормальну форму,

– сказав архієпископ.

Однак сам Євстратій не котролював те, що приймає патріарх Філарет. За його словами, біля патріарха є його племінниця, яка за фахом – лікар. Також є лікарі, які супроводжують його багато років.

Об'єднавчий собор відбувся 15 грудня. Під час нього православні архієреї оголосили про об'єднання українських церков у Єдину помісну незалежну церкву.

Коментуючи інтерв'ю патріарха Філарета російському пропагандистському телеканалу "Росія 24", Євстратій Зоря сказав, що "хвороба зробила патріарха Філарета фактичним союзником Москви у боротьбі проти Томосу". Однак тоді хворобу пояснив таким коментарем: "Здорова українська людина не дає інтерв‘ю "Россия 24".

Як Філарет опинився на пропагандистському каналі?

Дав інтерв’ю журналістці телеканалу "Росія 24". Там він повторив усі ці заяви, які не втомлюється озвучувати останнім часом. Філарет стверджує, що глава Православної церкви України разом із п’ятим президентом Петром Порошенком його зрадив. У репортажі він вкотре заявив, ніби то він мав очолювати ПЦУ в Україні, а митрополит Епіфаній – за кордоном.

Саме інтерв’ю супроводжувалось пропагандистськими висловлюваннями журналістки про "розкольника Денисенка" (так російська пропаганда називає патріарха Філарета), про новий "релігійний розкол" і Томос як "релігійно-політичний проект".

Що відомо про "собор" Філарета та заяви про відновлення УПЦ КП?Патріах Філарет давно заявляв про незгоду з уставами ПЦУ, звинувачував митрополита Епіфанія у порушенні домовленостей. Він переконує, що на Об'єднавчому соборі 15 грудня його учасники нібито домовилися, що ПЦУ керуватиме саме він, а Епіфаній лише представлятиме церкву за кордоном.



20 червня патріарх таки провів так званий Собор УПЦ КП. На нелегітимному зібранні він заявив про відновлення діяльності Київського патріархату. Окрім того, його учасники відкинули Томос. За їх словами, документ нібито ставить ПЦУ у залежність від Константинополя.



Синод ПЦУ, який зібрався у відповідь на так званий собор Філарета, позбавив патріарха його права управління Київською єпархією. Однак члени Синоду вирішили не вилучати зі складу єпископату ПЦУ Філарета "за особливі заслуги в минулому". З ПЦУ виключили кількох священнослужителів, які були присутні на цьому "соборі" Філарета.