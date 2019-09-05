Суд приостановил ликвидацию УПЦ КП: что это значит и какие будут последствия

Окружной административный суд города Киева вынес решение, которое в общественности традиционно вызвало удивление. На этот раз судьи приостановили ликвидацию Украинской православной церкви Киевского патриархата. О последствиях такого решения узнавала журналистка 24 канала.

Что говорит суд

Своим решением суд удовлетворил ходатайство адвокатов УПЦ КП. Церковь просила признать незаконными действия Министерства культуры по ликвидации Киевского патриархата. Этим решением судьи запретили председателю ликвидационной комиссии митрополиту Черкасскому ПЦУ Иоанну совершать любые действия с имуществом Киевского патриархата, а также по ликвидации религиозной организации "Киевская патриархия УПЦ КП".

Читайте также: Что нам еще запретит Окружной админсуд Киева и как его остановить: Зеленский и праздник сюра

Религиовед Руслан Хариков, комментируя это решение суда, отмечает, что приостановить и отменить – это разные вещи. В украинской судебной практике уже были такие случаи. В частности, не так давно приостановили решение о переименовании Московского патриархата.

Такие решения принимаются на период судебного производства для того, чтобы стороны не могли влиять на ситуацию, пока суд не примет окончательное решение, то есть не решит, кто прав,

– отмечает Руслан Хариков.

Почему Филарет пошел против Томоса, смотрите здесь:

В то же время, в украинских реалиях такие решения судов используют как один из способов затянуть рассмотрение вопроса. Можно предположить, что они считают такое решение неплохим способом сохранить статус-кво на период, пока идет суд. Правда, сколько продлится суд – неизвестно, и затянуться он может на года.

Мнение Патриарха: Хотят отправить на покой, – Филарета разозлили разговоры о его болезни

Это решение не следует воспринимать как свидетельство – государство стало на позицию Киевского патриархата против Православной церкви Украины. Думаю, это не является свидетельством изменений в политике или чего-то подобного,

– добавляет Хариков.

Таким образом из-за этого решения представители ПЦУ не смогут, в частности, совершать какие-то действия с деньгами, счетами, помещениями УПЦ КП.

Потянуть время, чтобы найти поддержку

По мнению религиоведа, принятие Окружным админсудом Киева такого решения является ничем иным, как эффективным способом затягивания времени, которое используют для поисков каких-то политических решений для установления своей правды. Не секрет, что Филарет пытается найти понимание со стороны президента Владимира Зеленского.

Кстати: Как отреагирует Константинополь на конфликт в ПЦУ

Наверное, за это время будут пытаться выходить на представителей пропрезидентской партии, чтобы как-то решить этот вопрос в свою пользу,

– считает Руслан Хариков.

Архиепископ и представитель ПЦУ Евстратий Зоря в своем Facebook прокомментировал это решение суда. Он отметил, что сторонники линии, провозглашенной на собрании во Владимирском соборе, которое состоялось более 2 месяцев назад, заявляют, якобы Православная церковь хочет что-то в них "отобрать" и "вмешивается в чужие дела".



Патриарх Филарет ведет опасную "игру" / Фото Getty Images

Важно! Скандал в ПЦУ: почему Филарет пошел против Томоса

Когда Патриарх Филарет решил воспользоваться Киевской патриархией и своим положением для разрушения ПЦУ, взяв под контроль монастыри и храмы ш. Киева и Киевскую православную богословскую академию, и распространить разделение на всю церковь, призывая присоединиться к нему все епархии и монастыри по Украине – здесь ни уважения сделанному им ранее, ни желания не углублять конфликт – не могли быть аргументом,

– убеждает Евстратий Зоря.

Как добавляет архиепископ, пользуясь контролем над религиозным центром УПЦ КП, Филарет неоднократно давал понять – он хочет лишить ПЦУ храмов и всей материальной базы в столице. В частности, он надеется, что смена власти в государстве предоставит ему возможность это сделать.

В чем причина конфликта между Филаретом и ПЦУ?

Патриарх Филарет давно начал выражать несогласие с уставами ПЦУ, обвинял митрополита Епифания в нарушении договоренностей. По мнению Филарета, на Объединительном соборе 15 декабря 2018 года его участники якобы договорились, что ПЦУ будет руководить именно он, а Епифаний будет представлять церковь за рубежом.



20 июня Филарет провел так называемый Собор УПЦ КП, где он заявил о возобновлении деятельности Киевского патриархата. Также участники мероприятия отвергли Томос. По их убеждению, документ якобы ставит ПЦУ в зависимость от Константинополя.



Синод ПЦУ тоже провел собрание и в ответ лишил Филарета права управления Киевской епархией. Однако члены Синода решили не удалять из состава епископата ПЦУ Филарета "за особые заслуги в прошлом". Зато с ПЦУ устранили нескольких священнослужителей, которые присутствовали на этом "соборе" Филарета.