Як відреагує Константинополь на конфлікт у ПЦУ

Вселенський Патріархат не має наміру застосовувати жодних санкцій через конфлікт між Епіфанієм та Філаретом у Православній церкві України.

Водночас жодного значення скликаний Філаретом собор не має, про це заявив архієпископ Чернігівський і Ніжинський, заступник голови управління зовнішніх церковних зв'язків ПЦУ Євстратій (Зоря), пише "Інтерфакс".

Важливо: Філарет заявив про відновлення Київського патріархату: що означає і чи вплине на томос

Так званий помісний собор почесний патріарх ПЦУ Філарет скликав 20 червня. Прихильники колишньої УПЦ КП зібрались у Володимирському соборі в Києві. Архієреї Православної церкви України проігнорували зібрання, адже ПЦУ наголошує, що "собор" є нелегітимни

Але ніяких речей, які б погіршили становище Православної церкви України, з боку Константинополя, очевидно, не буде ... З боку Константинопольського патріархату документ, який наданий (Томос – 24 канал), не буде відкликано,

– сказав Євстратій (Зоря).

Однак архієпископ також зазначив, що Константинополь може "висловити засмучення через ситуації, що склалася навколо ПЦУ". При цьому Євстратій підкреслив, що немає жодних підстав для Константинополя застосовувати будь-які санкції до Української церкви.

Що говорив Філарет на своєму соборі?

На цьому нелегітимному зібранні вирішили відновити УПЦ КП. Окрім того, його учасники відкинули Томос, заявивши, що він нібито ставить ПЦУ у залежність від Константинополя.

Також прихильники Філарета "скасували" положення Об'єднавчого собору ПЦУ, який пройшов 15 грудня 2018 року. Саме на цьому соборі ліквідували УПЦ КП та ухвалили рішення створити ПЦУ.



Філарет заявив, що відноввлює УПЦ КП

Філарет надалі вважає себе патріархом київським і претендує на все майно, храми та гроші УПЦ КП, які перейшли до ПЦУ.

Епіфаній скликає Синод

Після скликаного Філаретом собору глава ПЦУ Епіфаній скаликає Синод у понеділок, 24 червня. На цьому Синоді ухвалять рішення, пов'язані з діями зібрання Філарета.



У Православній церкви України заявили, що збори за участю почесного патріарха Філарета жодним чином не можуть бути визнані Помісним собором. А рішення цим зборів є нікчемними в юридичному і канонічному планах.

Чому Філарет вирішив відновити УПЦ КП?Філарет звинуватив голову ПЦУ митрополита Епіфанія у відмові від домовленостей, досягнутих під час Об'єднавчого собору 15 грудня 2018 року. Начебто сьогодні в Українській православній церкві відбувається "розділення, двовладдя, і це може призвести до сумних наслідків".



Філарет переконує, що на соборі у грудні його учасники домовилися, що ПЦУ керуватиме саме він, а Епіфаній лише представлятиме церкву за кордоном. Але ці домовленості, за словами Філарета, не були виконані.



Потім Філарет почав відверто заявляти, що Київський патріархат досі існує, хоча про його ліквідацію домовились на тому ж таки грудневому соборі. Підпис, до речі, під відповідним документом ставив особисто Філарет.



А ще Філарет переконує, що Київський патріархат і Українська автокефальна православна церква не знали змісту тексту Томосу. А, якби знали, то не погодилися б на нього. Хоча і це фейк, адже з текстом Томосу були ознайомлені всі.