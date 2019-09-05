Суд призупинив ліквідацію УПЦ Київського патріархату

Окружний адмінсуд Києва призупинив ліквідацію Української православної церкви Київського патріархату. Це попри те, що ліквідація УПЦ КП відбулася 30 січня на підставі рішення Помісного собору про об’єднання під протекторатом Православної Церкви України.

4 вересня суд задовольнив заяву адвокатів УПЦ КП щодо забезпечення позову, яким церква просила визнати незаконними дії Міністерства культури з ліквідації Київського патріархату.

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Зокрема, голові ліквідаційної комісії митрополиту Черкаському ПЦУ Іоанну заборонили вчиняти будь-які дії з майном Київської патріархії УПЦ КП, а також будь-які дії щодо ліквідації Релігійної організації Київська патріархія УПЦ КП.



Рішення суду про призупинення ліквідації УПЦ КП



Рішення суду про призупинення ліквідації УПЦ КП

31 липня до Мін'юсту з вимогою продовжити реєстрацію юридичної особи УПЦ КП звернувся голова Української православної церкви Київського патріархату Філарет. У Мінкульті нагадали, що такої церкви вже немає , оскільки її ліквідували після злиття з ПЦУ.

Тоді Філарет з цього приводу звернувся до суду. Аргументував свою позицію тим, що УПЦ КП нібито вийшла зі складу ПЦУ рішенням так званого собору від 20 червня. Тому УПЦ КП має право на існування, згідно із законом України про свободу совісті.

Що відомо про конфлікт у Православній церкві України Ще до цього інциденту Філарет вже встиг багато понарікати на устави ПЦУ. Він звинувачував митрополита Епіфанія у порушенні домовленостей: мовляв, на Об'єднавчому соборі 15 грудня 2018 року домовилися, що ПЦУ керуватиме Філарет, а Епіфаній лише представлятиме церкву за кордоном.



20 червня 2019 року Філарет провів так званий "Собор УПЦ КП". Там він заявив про відновлення діяльності Київського патріархату. А ще учасники зборів відкинули Томос, який нібито ставить ПЦУ у залежність від Константинополя.



У відповідь на "собор Філарета" зібрався Синод ПЦУ і позбавив почесного патріарха його права управління Київською єпархією. Однак Філарета не вилучили зі складу єпископату ПЦУ "за особливі заслуги в минулому".