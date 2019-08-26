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      Філарет подав до суду на архієпископа ПЦУ Зорю: що вимагає

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      Патріарх Філарет подав до суду на архієпископа ПЦУ Євстратія Зорю
      Патріарх Філарет подав до суду на архієпископа ПЦУ Євстратія Зорю / Колаж 24 Каналу

      Філарет подав позов до суду на архієпископа ПЦУ Євстратія Зорю, через висловлювання про "хворобу патріарха, яка зробила його союзником Москви у боротьбі проти Томосу".

      Зоря повідомив про те, що патріарх Філарет подав проти нього позов ще 21 серпня.

      Це важливо: Філарет на "Росія 24" розкритикував Томос та ПЦУ

      Мені з канцелярії Митрополії передали, що надійшов лист з Шевченківського суду. Патріарх Філарет (Денисенко М. А.) позивається до архієпископа Євстратія (Зорі І. В.) про "захист честі і гідності,
      – писав священослужитель.

      Згодом архієпископ додав, що Філарет через суд вимагає визнати недостовірною інформацію з його допису в Фейсбук: "Хвороба зробила його фактичним союзником Москви у боротьбі проти Томосу". 

      Зоря відзначив, що його допис був реакцією на інтерв'ю патріарха кремлівському пропагандистському каналу "Россия 24", адже "здорова українська людина не дає інтерв'ю" поплічникам окупантів.

      Вам буде цікаво: Про Філарета, конфлікт у ПЦУ та розвиток церкви: інтерв'ю з митрополитом Макарієм

      Сам Філарет тоді пояснив, що нібито не знав, що це викличе таке обурення в українців, і що він розмовляє з усіма, хто до нього звертається.

      Архієпископ зауважив, що за словами самого патріарха, він усвідомлюв, що "спілкується з телеканалом країни-агресора, з рупором кремлівської пропаганди", але не думав, що це матиме такі наслідки.

      "Не думав" – при тому, що аудиторія, до якої він апелює, це патріотична українська аудиторія, що аргументи, якими він апелює до неї, покликані створити враження, що його позиція – "більш незалежницька і проукраїнська", ніж в інших. Отже, давати інтерв'ю кремлівським пропагандистам – це цілком очевидно шкодити власній позиції. На жаль для почесного патріарха це виявилося не очевидним. Чому? Я свою думку висловив,
      – підсумував Зоря.

      Чому виник конфлікт між Філаретом та ПЦУ?Патріах Філарет давно заявляв про незгоду з уставами ПЦУ, звинувачував митрополита Епіфанія у порушенні домовленостей. Він переконує, що на Об'єднавчому соборі 15 грудня його учасники нібито домовилися, що ПЦУ керуватиме саме він, а Епіфаній лише представлятиме церкву за кордоном.

      20 червня патріарх таки провів так званий Собор УПЦ КП. На нелегітимному зібранні він заявив про відновлення діяльності Київського патріархату. Окрім того, його учасники відкинули Томос. За їх словами, документ нібито ставить ПЦУ у залежність від Константинополя.

      Синод ПЦУ, який зібрався у відповідь на так званий собор Філарета, позбавив патріарха його права управління Київською єпархією. Однак члени Синоду вирішили не вилучати зі складу єпископату ПЦУ Філарета "за особливі заслуги в минулому". З ПЦУ виключили кількох священнослужителів, які були присутні на цьому "соборі" Філарета.

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      Теги: Філарет Конфлікт у ПЦУ Православна церква України Релігія Російська пропаганда Судді Новини України Новини політики
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