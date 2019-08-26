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      Филарет подал в суд на архиепископа ПЦУ Зорю: что требует

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      Патриарх Филарет подал в суд на архиепископа ПЦУ Евстратия Зорю
      Патриарх Филарет подал в суд на архиепископа ПЦУ Евстратия Зорю / Колаж 24 Каналу

      Филарет подал иск в суд на архиепископа ПЦУ Евстратия Зорю, за высказывания о "болезни патриарха, которая сделала его союзником Москвы в борьбе против Томоса".

      Зоря сообщил о том, что патриарх Филарет подал против него иск еще 21 августа.

       Это важно: Филарет на "Россия 24" раскритиковал Томос и ПЦУ

      Мне из канцелярии Митрополии передали, что поступило письмо из Шевченковского суда. Патриарх Филарет (Денисенко М. А.) судится с архиепископом Евстратием (Зоря И. В.) о "защите чести и достоинства",
      – писал священнослужитель.

      Впоследствии архиепископ добавил, что Филарет через суд требует признать недостоверной информацию из его статьи в Фейсбуке: "Болезнь сделала его фактическим союзником Москвы в борьбе против Томоса".

      Зоря отметил, что его сообщение было реакцией на интервью патриарха кремлевскому пропагандистскому каналу "Россия 24", ведь "здоровый украинский человек не дает интервью" пособникам оккупантов.

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      Сам Филарет тогда объяснил, что якобы не знал, что это вызовет такое негодование у украинцев, и что он разговаривает со всеми, кто к нему обращается.

      Архиепископ отметил, что, по словам самого патриарха, он осознавал, что "общается с телеканалом страны-агрессора, с рупором кремлевской пропаганды", но не думал, что это будет иметь такие последствия.

      "Не думал" – при том, что аудитория, к которой он апеллирует, это патриотическая украинская аудитория, что аргументы, которыми он апеллирует к ней, призваны создать впечатление, что его позиция – "более независимая и проукраинская", чем в других. Следовательно, давать интервью кремлевским пропагандистам – это вполне очевидно вредить собственной позиции. К сожалению для почетного патриарха это оказалось не очевидным. Почему? Я свое мнение высказал,
      – подытожил Зоря.

      Почему возник конфликт между Филаретом и ПЦУ?
      Патриах Филарет давно заявлял о несогласии с уставами ПЦУ, обвинял митрополита Епифания в нарушении договоренностей. Он убеждает, что на Объединительном соборе 15 декабря его участники якобы договорились, что ПЦУ руководить будет именно он, а Епифаний лишь представлять церковь за рубежом.

      20 июня патриарх таки провел так называемый Собор УПЦ КП. На нелегитимном собрании он заявил о возобновлении деятельности Киевского патриархата. Кроме того, его участники отвергли Томос. По их словам, документ якобы ставит ПЦУ в зависимость от Константинополя.

      Синод ПЦУ, который собрался в ответ на так называемый собор Филарета, лишил патриарха его права управления Киевской епархией. Однако члены
      Синода решили не изымать из состава епископата ПЦУ Филарета "за особые заслуги в прошлом". Из ПЦУ исключили нескольких священнослужителей, которые присутствовали на этом "соборе" Филарета.

      blog_ava
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      Теги: Конфликт в ПЦУ Новости политики Новости Украины Российская пропаганда Судьи Религия Православная церковь Украины Филарет
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