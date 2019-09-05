Суд приостановил ликвидацию УПЦ Киевского патриархата

Окружной админсуд Киева приостановил ликвидацию Украинской православной церкви Киевского патриархата. Это несмотря на то, что ликвидация УПЦ КП состоялась 30 января на основании решения Поместного собора об объединении под протекторатом Православной Церкви Украины.

4 сентября суд удовлетворил заявление адвокатов УПЦ КП по обеспечению иска, которым церковь просила признать незаконными действия Министерства культуры по ликвидации Киевского патриархата.

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В частности, председателю ликвидационной комиссии митрополиту Черкасскому ПЦУ Иоанну запретили совершать любые действия с имуществом Киевской патриархии УПЦ КП, а также любые действия по ликвидации Религиозной организации Киевская патриархия УПЦ КП.



Решение суда о приостановлении ликвидации УПЦ КП



Решение суда о приостановлении ликвидации УПЦ КП

31 июля в Минюст с требованием продлить регистрацию юридического лица УПЦ КП обратился глава Украинской православной церкви Киевского патриархата Филарет.

Тогда Филарет по этому поводу обратился в суд. Аргументировал свою позицию тем, что УПЦ КП якобы вышла из состава ПЦУ решением так называемого собора от 20 июня. Поэтому УПЦ КП имеет право на существование, согласно закону Украины о свободе совести. В Минкульте напомнили, что такой церкви уже нет, поскольку ее ликвидировали после слияния с ПЦУ.Тогда Филарет по этому поводу обратился в суд. Аргументировал свою позицию тем, что УПЦ КП якобы вышла из состава ПЦУ решением так называемого собора от 20 июня. Поэтому УПЦ КП имеет право на существование, согласно закону Украины о свободе совести.

Что известно о конфликте в Православной церкви УкраиныЕще до этого инцидента Филарет уже успел всем пожаловаться на уставы ПЦУ. Он обвинял митрополита Епифания в нарушении договоренностей: мол, на Объединительном соборе 15 декабря 2018 года договорились, что ПЦУ будет руководить Филарет, а Епифаний лишь представлять церковь за рубежом.



20 июня 2019 года Филарет провел так называемый "Собор УПЦ КП". Там он заявил о возобновлении деятельности Киевского патриархата. А еще участники собрания отвергли Томос, который якобы ставит ПЦУ в зависимость от Константинополя.



В ответ на "собор Филарета" собрался Синод ПЦУ и лишил почетного патриарха его права управления Киевской епархией. Однако Филарета не исключили из состава епископата ПЦУ "за особые заслуги в прошлом".