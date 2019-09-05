10:09
5 сент 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      ВИТАЛИЙ КЛИЧКО СНЯТИЕ НЕПРИКОСНОВЕННОСТИ ВЕРХОВНАЯ РАДА ОБМЕН ПЛЕННЫМИ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля: Путин хочет посадить всех. Инновации по-русски
      Вєсті Кремля
      21:52, 4 сентября
      Вести.UA. Кто завидует Зеленскому. Универсальная отмазка Порошенко
      Вєсті.UA
      20:51, 4 сентября
      Ложь чиновников и незаконное обогащение: в каких скандалах фигурирует "Укравтодор"
      ЦРУ
      09:00, 4 сентября
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Всё: от культа до гонок на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 июля
      Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
      ВИТАЛИЙ КЛИЧКО СНЯТИЕ НЕПРИКОСНОВЕННОСТИ ВЕРХОВНАЯ РАДА ОБМЕН ПЛЕННЫМИ

      Суд приостановил ликвидацию УПЦ Киевского патриархата

      170 Читати новину українською
      Филарет добился в суде приостановления ликвидации УПЦ КП
      Филарет добился в суде приостановления ликвидации УПЦ КП / 24 канал

      Окружной админсуд Киева приостановил ликвидацию Украинской православной церкви Киевского патриархата. Это несмотря на то, что ликвидация УПЦ КП состоялась 30 января на основании решения Поместного собора об объединении под протекторатом Православной Церкви Украины.

      4 сентября суд удовлетворил заявление адвокатов УПЦ КП по обеспечению иска, которым церковь просила признать незаконными действия Министерства культуры по ликвидации Киевского патриархата.

      Читайте также: Филарет подал в суд на архиепископа ПЦУ Зорю: что требует

      В частности, председателю ликвидационной комиссии митрополиту Черкасскому ПЦУ Иоанну запретили совершать любые действия с имуществом Киевской патриархии УПЦ КП, а также любые действия по ликвидации Религиозной организации Киевская патриархия УПЦ КП.

      рішення суду призупинення ліквідації УПЦ КП
      Решение суда о приостановлении ликвидации УПЦ КП

      суд УПЦ КП призупинення ліквідації рішення суду
      Решение суда о приостановлении ликвидации УПЦ КП

      31 июля в Минюст с требованием продлить регистрацию юридического лица УПЦ КП обратился глава Украинской православной церкви Киевского патриархата Филарет. В Минкульте напомнили, что такой церкви уже нет, поскольку ее ликвидировали после слияния с ПЦУ.
      Тогда Филарет по этому поводу обратился в суд. Аргументировал свою позицию тем, что УПЦ КП якобы вышла из состава ПЦУ решением так называемого собора от 20 июня. Поэтому УПЦ КП имеет право на существование, согласно закону Украины о свободе совести.

      Что известно о конфликте в Православной церкви УкраиныЕще до этого инцидента Филарет уже успел всем пожаловаться на уставы ПЦУ. Он обвинял митрополита Епифания в нарушении договоренностей: мол, на Объединительном соборе 15 декабря 2018 года договорились, что ПЦУ будет руководить Филарет, а Епифаний лишь представлять церковь за рубежом.

      20 июня 2019 года Филарет провел так называемый "Собор УПЦ КП". Там он заявил о возобновлении деятельности Киевского патриархата. А еще участники собрания отвергли Томос, который якобы ставит ПЦУ в зависимость от Константинополя.

      В ответ на "собор Филарета" собрался Синод ПЦУ и лишил почетного патриарха его права управления Киевской епархией. Однако Филарета не исключили из состава епископата ПЦУ "за особые заслуги в прошлом".

      blog_ava
      Как изменился Киев за 5 лет правления Кличко
      сегодня
      2072
      Теги: Новости Украины Окружной административный суд Киева Судьи Православная церковь Украины УПЦ КП Религия Филарет
      Источник: 24 канал
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Кто будет представлять украинцев в судах после отмены адвокатской монополии
      сегодня , 09:04 Кто будет представлять украинцев в судах после отмены адвокатской монополии
      Ірина Поліщук 448
      Зарплатный вопрос депутатов: что выберет Зеленский?
      сегодня , 08:40 Зарплатный вопрос депутатов: что выберет Зеленский?
      Блог Медіа 191
      Как продлить срок эксплуатации стиральной машинки
      4 сентября , 09:00 Как продлить срок эксплуатации стиральной машинки
      934
      Как изменился Киев за 5 лет правления Кличко
      сегодня , 07:14 Как изменился Киев за 5 лет правления Кличко
      Світлана Попова 2070
      Эмиграция из Крыма и возвращение домой в цинковом гробу: новости Крымнаша
      4 сентября , 22:00 Эмиграция из Крыма и возвращение домой в цинковом гробу: новости Крымнаша
      КРЫМский бандеровец 2920
      Новости
      Больше новостей

      Читай новости даже без интернета

      Скачать

      Читай новости даже без интернета

      Залиште відгук