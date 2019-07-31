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      Міністерство культури підтвердило ліквідацію УПЦ КП: Філарет звернувся до Зеленського

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      Патріарх Філарет
      Патріарх Філарет / 24 канал

      Голова Української православної церкви Київського патріархату Філарет звернувся до Мін'юсту, щоб продовжити реєстрацію юридичної особи УПЦ КП. У Мінкульті нагадали, що такої церкви вже немає, оскільки її ліквідували після злиття з ПЦУ.

      УПЦ КП вийшла зі складу ПЦУ рішеням собору від 20 червня, тому має право на існування, згідно із законом України про свободу совісті, наполягає Філарет. 

      До теми: Зеленський звернувся до предстоятелів церков із закликом

      У Міністерстві культури ж відповіли, що ліквідація УПЦ КП відбулася 30 січня 2019 року на підставі рішення Помісного собору про об'днання під протекторатом ПЦУ. 

      Священний Синод ПЦУ ухвалив рішення про припинення діяльності релігійної організаці УПЦ КП шляхом приєднання до релігійної організації "Православна церква України", про що було зроблено відповідний запис у «Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб,
      – зазначили у Міністерстві культури. 

      Патріарх Філарет звернувся до низки структур та особисто до президента Зеленського за допомогою захистити права віруючих української церкви.

      Цим листом повідомляємо Вас, що ні керівництво Православної Церкви України, ні створена ним ліквідаційна комісія не мають до Української Православної Церкви Київського Патріархату ніякого відношення,
      – написано у листі


      Лист Філарета до Зеленського / скріншот з сайту УПЦ КП

      Почесний патріарх звернувся з таким же закликом до міністра юстиції Павла Петренка та координатора проекту ОБСЄ в Україні  Генріка Вілладсена. Також він написав голові ПЦУ Єпіфанію про те, що вони не мають права створювати ліквідаційну комісію УПЦ КП як юридичної особи. 

      Листи Філарета / Фото 24 каналу

      Що відомо про конфлікт у ПЦУПатріах Філарет вже багато говорив про незгоду з уставами ПЦУ, звинувачував митрополита Епіфанія у порушенні домовленостей: мовляв, на Об'єднавчому соборі 15 грудня 2018 року домовилися, що ПЦУ керуватиме Філарет, а Епіфаній лише представлятиме церкву за кордоном.

      20 червня 2019 року патріарх провів так званий "Собор УПЦ КП". Там він заявив про відновлення діяльності Київського патріархату. Ще ж і надто – учасники зборів відкинули Томос. За їх словами, документ ставить ПЦУ у залежність від Константинополя.

      Синод ПЦУ, який зібрався у відповідь на "собор Філарета", позбавив почесного патріарха його права управління Київською єпархією. Однак не вилучив його зі складу єпископату ПЦУ "за особливі заслуги в минулому". 

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      Теги: Новини політики Новини України Володимир Зеленський Філарет Конфлікт у ПЦУ УПЦ КП
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