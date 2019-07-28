17:01
28 лип 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ТАНКЕР NEYMA ВІТАЛІЙ КЛИЧКО
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля. Слівкі: Борис Джонсон прем'єр-міністр Ямайки. Санаторій для дєда Путіна
      Вєсті Кремля
      19:35, 27 липня
      Вєсті.UA. Жир: Білий порошок Королевської. Парламент без сторожила Ляшка
      Вєсті.UA
      18:15, 27 липня
      Що приховує ДБР у справі про браковані бронежилети та чому Труба зустрічався з Богданом
      ЦРУ
      09:00, 24 липня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Від культу до перегонів на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 липня
      Телеканал новин 24 Новини Новини України
      ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ТАНКЕР NEYMA ВІТАЛІЙ КЛИЧКО

      Зеленський звернувся до предстоятелів церков із закликом

      565 Читать новость на русском
      Зеленський закликав предстоятелів церков до діалогу
      Зеленський закликав предстоятелів церков до діалогу / 24 канал

      Президент Володимир Зеленський привітав українців із 1031-річницею з Дня Хрещення Київської Русі. Водночас глава держави закликав предстоятелів усіх церков до діалогу.

      Хрещення Київської Русі-України стало потужним стимулом до об'єднання прадавньої держави, їі зміцнення і розвитку, про це президент написав на своїй сторінці у Twitter.

      Треба знати: День Хрещення Русі в Україні: чому ця дата є важливою

      "Я закликаю предстоятелів церков до діалогу, аби віра єднала, а не розділяла українців. В єдності – наша сила і наше майбутнє!" – написав він.

      У День Хрещення Київської Русі, який кожного року 28 липня – на свято Володимира, пройшли дві хресні ходи. 

      Православна церква України разом із сотнею священиків та кількома тисячами вірян пройшла ходою до Володимирської гірки. Очолював усі святкові заходи предстоятель ПЦУ митрополит Епіфаній. Вони розпочалися з літургії на території Софії Київської.

      Окрім того, Українська православна церква Київського патріархату, про відновлення якої заявив Філарет, теж пройшла невеликою хресною ходою. Місце цієї ходи – Володимирський кафедральний собор в Києві. Перед цим у храмі відбулася літургія. На неї прийшло небагато вірян – близько сотні. В основному це були літні жінки.

      Чому ходи дві?Бо Філарет має конфлікт із митрополитом Епіфанієм. Патріарх Філарет вже багато говорив про незгоду з уставами ПЦУ, звинувачував предстоятеля церкви у порушенні домовленостей: мовляв, на Об'єднавчому соборі 15 грудня 2018 року домовилися, що ПЦУ керуватиме Філарет, а Епіфаній лише представлятиме церкву за кордоном.

      20 червня 2019 року патріарх провів так званий "Собор УПЦ КП". Там він заявив про відновлення діяльності Київського патріархату. Ще ж і надто – учасники зборів відкинули Томос. За їх словами, документ ставить ПЦУ у залежність від Константинополя.

      blog_ava
      "Рятувалися від іга": протестувальники у Москві переховувалися від поліції у церкві – відео
      сьогодні
      2255
      Теги: Новини України Новини політики Релігія Православна церква України УПЦ КП Володимир Зеленський Президент України
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Украинский боец из Краматорска: "Несколько раз пытался записаться в "ополчение"
      сьогодні , 16:01 Украинский боец из Краматорска: "Несколько раз пытался записаться в "ополчение"
      Повернись живим 1325
      Письмо из Луганска: кто служит в рядах "ополченцев-защитников"
      сьогодні , 14:01 Письмо из Луганска: кто служит в рядах "ополченцев-защитников"
      Ольга Черненко 2131
      Створення Ради з питань свободи слова: починаємо відлік до цензури у ЗМІ?
      сьогодні , 12:13 Створення Ради з питань свободи слова: починаємо відлік до цензури у ЗМІ?
      Ольга Бродська 589
      Динамо – Шахтар: анонс матчу за Суперкубок України
      сьогодні , 10:48 Динамо – Шахтар: анонс матчу за Суперкубок України
      942
      День Хрещення Русі в Україні: чому ця дата є важливою
      сьогодні , 09:35 День Хрещення Русі в Україні: чому ця дата є важливою
      Андрій Шляхтін 10373
      Новини
      Більше новин
      Залиште відгук