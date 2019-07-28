Зеленський звернувся до предстоятелів церков із закликом

Президент Володимир Зеленський привітав українців із 1031-річницею з Дня Хрещення Київської Русі. Водночас глава держави закликав предстоятелів усіх церков до діалогу.

Хрещення Київської Русі-України стало потужним стимулом до об'єднання прадавньої держави, їі зміцнення і розвитку, про це президент написав на своїй сторінці у Twitter.

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"Я закликаю предстоятелів церков до діалогу, аби віра єднала, а не розділяла українців. В єдності – наша сила і наше майбутнє!" – написав він.

Вітаю всіх з Днем Хрещення Київської Русі-України! Ця історична подія стала потужним стимулом до об'єднання прадавньої держави, їі зміцнення і розвитку. Я закликаю предстоятелів церков до діалогу, аби віра єднала, а не розділяла українців. В єдності – наша сила і наше майбутнє! — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) July 28, 2019

У День Хрещення Київської Русі, який кожного року 28 липня – на свято Володимира, пройшли дві хресні ходи.

Православна церква України разом із сотнею священиків та кількома тисячами вірян пройшла ходою до Володимирської гірки. Очолював усі святкові заходи предстоятель ПЦУ митрополит Епіфаній. Вони розпочалися з літургії на території Софії Київської.

Окрім того, Українська православна церква Київського патріархату, про відновлення якої заявив Філарет, теж пройшла невеликою хресною ходою. Місце цієї ходи – Володимирський кафедральний собор в Києві. Перед цим у храмі відбулася літургія. На неї прийшло небагато вірян – близько сотні. В основному це були літні жінки.

Чому ходи дві?Бо Філарет має конфлікт із митрополитом Епіфанієм. Патріарх Філарет вже багато говорив про незгоду з уставами ПЦУ, звинувачував предстоятеля церкви у порушенні домовленостей: мовляв, на Об'єднавчому соборі 15 грудня 2018 року домовилися, що ПЦУ керуватиме Філарет, а Епіфаній лише представлятиме церкву за кордоном.



20 червня 2019 року патріарх провів так званий "Собор УПЦ КП". Там він заявив про відновлення діяльності Київського патріархату. Ще ж і надто – учасники зборів відкинули Томос. За їх словами, документ ставить ПЦУ у залежність від Константинополя.