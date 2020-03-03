Судьба Гончарука в Кабмине, Богдан восстановил адвокатскую деятельность – Гуд найт Юкрейн
В свежем выпуске "Гуд найт Юкрейн" за 2 марта – премьер-министр Алексей Гончарук отметил, что не писал заявление об отставке. Впрочем, слухи о его увольнении ходят уже несколько дней, поэтому в Кабмине замерли в ожидании решения президента Зеленского. Бывший глава Офиса Президента Андрей Богдан сообщил, что восстановил адвокатскую деятельность.
Також у випуску:
Мінкульт презентував телеканал для тимчасово окупованих територій. Він матиме назву "Дім" і буде розважально-інформаційним.
На погоджувальній раді Вадим Рабінович вимагав святкувати 9 травня й навіть увімкнув радянську пісню "Священна війна".
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