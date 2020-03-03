Доля Гончарука у Кабміні, Богдан відновив адвокатську діяльність – Гуд найт Юкрейн

У свіжому випуску "Гуд найт Юкрейн" за 2 березня – прем'єр-міністр Олексій Гончарук наголосив, що не писав заяви про відставку. Втім, чутки про його звільнення ходять вже кілька днів, тож у Кабміні завмерли в очікуванні рішення президента Зеленського. Колишній очільник Офісу Президента Андрій Богдан повідомив, що відновив адвокатську діяльність.

Також у випуску: Мінкульт презентував телеканал для тимчасово окупованих територій. Він матиме назву "Дім" і буде розважально-інформаційним. На погоджувальній раді Вадим Рабінович вимагав святкувати 9 травня й навіть увімкнув радянську пісню "Священна війна".