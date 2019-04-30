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      Визов для страны: о судьбе украинского Facebook после выборов

      Грани правды 52 Читати новину українською

      Для украинского избирателя главным источником информации остается телевидение. Но долгое время было принято считать, что "аналоговый" избиратель будет становиться "цифровым" в рамках Facebook. Но почему мы решили, что этой платформой станет именно платформа Марка Цукерберга?

      Предыстория: что удивило Россию два года назад

      Небольшой флэшбек: в 2017 году назад в России на улицы внезапно вышли протестовать школьники. Перед этим Алексей Навальный снял расследование "Он вам не Димон" – об имуществе премьер-министра Дмитрия Медведева.

      Читайте также: Мечта пессимиста или Какой президент нужен Украине

      Выложил в интернет, выбрал дату для акции протеста. И внезапно на нее пришли те, кто успел родиться при Владимире Путине. Это стало неожиданностью для всех. Для омоновцев, разносивших школьников по автозакам. Для оппозиции, которая никак не ожидала эту "кавалерию с холмов".

      Протест школярів у Росії
      Школьники в России вышли на протесты

      Это стало неожиданностью для родителей, которые внезапно обнаружили, что их дети хотят чего-то иного. Новых протестующих никто не ждал. Они все это время были "под радарами".

      Ветераны "болотной площади" привыкли к Facebook. Родители – к "Одноклассникам". Это было той средой обитания, в которой они привыкли устраивать переклички. А оказалось, что обе эти площадки уже нерелевантны.

      Что новые протестующие выбрали главной соцсетью Youtube. Тот самый, который старшее поколение по инерции воспринимало как медиасклад. 

      О судьбе украинского Facebook

      Второй Майдан приучил нас к мысли, что Facebook – главная соцсеть страны. Чиновники массово заводили аккаунты, лично отвечали на комментарии и ввязывались в споры.

      Социальная сеть проводила референдумы о доверии, выдавала ярлыки на княжение и лишала социального капитала. Facebook считался эдаким украинским вече, которое вправе любому кричать "любо" или "долой". 


      Facebook в течение долгого времени пользовался популярностью в Украине

      Накануне второго тура настроения Facebook были довольно единодушны. Сторонники Зеленского были в численном меньшинстве – социология страны не попадала в резонанс с настроениями главной соцсети страны.

      Читайте также: Украина упорно хочет чуда, или Почему избиратели проголосовали за Зеленского

      Если бы президента Украины выбирали в Facebook, то победил бы Порошенко. Но он проиграл.

      Феномен Instagram

      Судя по цифрам, аудитория этой соцсети оказалась куда лояльнее к триумфатору президентской кампании, чем аудитория Facebook. 4,3 миллиона подписчиков Владимира Зеленского против 280 тысяч у Петра Порошенко.


      Аудитория Зеленського в Instagram была намного больше, чем в Порошенко

      Можно спорить о методологии подсчетов, сопоставлять цифры и измерять вовлеченность, но факт налицо – платформа, которую многие воспринимали как "несерьезную" и "развлекательную", оказалась куда более политизированной, чем было принято считать.

      Безусловно, президента выбирают не соцсети. Количество подписчиков ничего не гарантирует. Но речь сейчас даже не о том, кто именно выбрал нового президента Украины. Речь о том, в какой части всемирной паутины находятся избиратели Владимира Зеленского.

      Российская оппозиция не могла знать о "новых протестующих". Они не были даны "ветеранам Болотной" в ощущениях. Потому что все эти люди находились в разных информационных пузырях и на разных интернет-площадках. И теперь впору говорить о том, что с аналогичным вызовом столкнулась и Украина.

      Отечественный Facebook продолжает жить своей повесткой. Заново привыкает к стране, готовится уходить в оппозицию. Пытается разобраться в природе нового большинства. Но, вполне возможно, что для разговора с этим самым большинством Facebook уже не подходит. Возможно, в поисках ответов нужно идти на другую платформу. 

      Читайте также: Президент или парламент: чья роль важнее в Украине

      Владимир Зеленский уже успел намекнуть, что не хочет злоупотреблять телеэфирами. Что его информационная политика будет выстроена на "диджитализации" и "прямом общении".

      Его кампания заставила спорить об эффективности наружной рекламы и том, какие каналы коммуникации впору считать архаичными. Но кто сказал, что из моды не может выйти целая социальная сеть?

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      Автор: Павел Казарин
      Теги: Новости Украины Новости России Информационные технологии Сеть Алексей Навальный Видеоблоги Грани правды
      Источник: 24 канал
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